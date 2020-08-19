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كورونا: إصابة 129 مقدسيًّا و18 غزيًّا بالفيروس الأربعاء

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 23:29

كورونا: إصابة 129 مقدسيًّا و18 غزيًّا بالفيروس الأربعاء
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الأربعاء، عن إصابة 129مقدسيًا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في اليوم الأخير، فيما سجّل قطاع غزة المُحاصَر 18 إصابة الأربعاء.

وأوضح الجبريني أن "المدينة شهدت اليوم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 1890".

وأشار إلى تسجيل 39 حالة شفاء، مؤكّدًا أن "الوضع لا يزال مقلقا في المدينة مع استمرار تسجيل الإصابات بمعدل يزيد عن 100 إصابة يوميًا".

وكان الجبريني، قد قال، الثلاثاء، إن "القدس شهدت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الثلاثاء) في مخيم شعفاط ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 19 حالة".

وذكر أن هناك "حالات جمهرة عديدة أمام المؤسسات وفي المحلات التجارية ودور العبادة ومناسبات الأفراح (في القدس المحتلة)، دون مراعاة للقواعد الصحية الخاصة بالتباعد وارتداء الكمامات".

وأوضح أن "وضع مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل حلول فصلَي الخريف والشتاء".

وطالب الجبريني، المقدسيين، "بضرورة إجراء الفحوصات، لا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض أحياء مدينة القدس ومنها محطة حي رأس العامود، التي شهدت 65 فحصا في صندوق مرضى واحد"، كما طالب "بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك عدم المصافحة وعدم التقبيل، وعدم المشاركة في أي نشاطات بحيز ضيق ومغلق".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينيّة، قد أفادت ظهر الأربعاء، بتسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و522 حالة شفاء.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في تصريح صحافي، أن "الصحة" سجلت صباحا حالتي وفاة في حوارة بمحافظة نابلس، ودورا في محافظة الخليل.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (115)، محافظة نابلس (18)، محافظة بيت لحم (15)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (26)، محافظة أريحا والأغوار (13)، محافظة طولكرم (8)، محافظة سلفيت (1)، قطاع غزة (3)، محافظة القدس (200)، بينها 76 في الضواحي".

وبينت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (5)، محافظة الخليل (231)، محافظة طولكرم (11)، محافظة نابلس (19)، ضواحي القدس (107)، مدينة القدس (149)".

ولفتت إلى أن "نسبة التعافي بلغت 61.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أوضحت الكيلة أن 27 مريضًا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#القدس
#فيروس كورونا
#كورونا في القدس المحتلة
#علي الجبريني
#فحوصات

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