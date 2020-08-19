تحذير من "الإغلاق التامّ" لقرى طلعة عارة لمواجهة تفشي كورونا

حذّر مجلس محلي طلعة عارة، من فرض "الإغلاق التامّ" لقرى في طلعة عارة، إثر ازدياد تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مُشيرا إلى الاستعانة بـ"شرطة سريّة"

وتشمل قرى طلعة عارة؛ مشيرفة، وزلفة، ومصمص، وبيّاضة، وسالم.

وقال المجلس في بيان: "إننا نحذر أننا نقترب من الإغلاق التام لقرانا خاصة زلفة وسالم وهذا يعود بالضرر على جميع السكان وعلى جميع الموارد الاقتصادية في قرانا".

وذكر المجلس أنه "تم التنسيق بين المجلس المحلي والشرطة الجماهيرية التشديد في متابعة تطبيق توصيات وزارة الصحة للمواطن ولأصحاب المحال التجارية، وغيرها من تجمعات الجمهور كالأعراس وبيوت (العزاء)".

وأضاف المجلس: "لذا ستعمل شرطة سرية ابتداء من اليوم في أحياء قرانا لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وستحرر مخالفات دون هوادة لكل من يخالف القانون".

وتابع: "إننا في المجلس المحلي رئيسًا وأعضاءً وعاملين وهيئة طوارئ، والشرطة الجماهيرية والجبهة الداخلية نتابع التزايد المستمر في قرانا لفيروس كورونا والذي بات يهدد بشكل واضح الكبير والصغير فينا".

وطالب المجلس في بيانه، الأهالي، بالالتزام بالتعليمات والتوصيات لمواجهة تفشي الفيروس".