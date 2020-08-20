  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يقصف موقعا لـ"حماس" في غزّة

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 23:21

الاحتلال يقصف موقعا لـ"حماس" في غزّة
قصف سابق للاحتلال بغزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقعا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزّة المُحاصَر، بزعم الرد على صاروخين قال جيش الاحتلال، إنهما أُطلِقا من القطاع، باتّجاه ما يُسمّى بـ"غلاف غزة"، بالإضافة إلى نشوب 42 حريقا في منطقة "غلاف غزة"، بسبب البالونات الحارقة التي تُطلق من القطاع، بحسب زعم وسائل إعلام إسرائيليّة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بخمسة صواريخ موقعا غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران ولحاق أضرار مادية كبيرة فيه وفي بعض المنازل القريبة، فيما لم يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين".

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال، أن الصاروخين، سقطا "في منطقة السياج الحدودي"، مفيدًا بأنه لم تقع أية إصابات أو أضرار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، أن "قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، لكن يبدو أن عمليات الإطلاق فشلت وسقطت جميعها في القطاع، ولم تتجاوز الحاجز الحدودي بين إسرائيل وغزة".

وقالت إن جيش الاحتلال، قصف غزة لليوم العاشر على التوالي، مُشيرة إلى أن "8 من بينها نُفذت جوا، واثنتان منها بالدبابات".

وتسود أجواء قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، في ظل استمرار قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا داخل القطاع، وإطلاق البالونات الحارقة من داخله تجاه المستوطنات في غلاف غزة.

وكانت المدفعية الإسرائيلية، قد قصفت عدة أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال في بيان، فجر الخميس: "قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل نقاط عسكرية تابعة لمنظمة ‎حماس بغزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية".

والثلاثاء، هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حركة حماس بتصعيد إسرائيل هجماتها على القطاع، ردًا على إطلاق البالونات حسب تعبيره.

وأغلقت إسرائيل مؤخرًا معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، وحظرت نقل الوقود للقطاع، والصيد في بحر غزة تمامًا.

وهدد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، بتصعيد عسكري ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، وقال في لقاء جمعه برؤساء سلطات محلية للبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، "نحن نعرف تمامًا كيف نلحق الضرر ليس فقط بالمباني والأهداف، وإنما بالأشخاص الذين ينشطون من داخلها".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الاحتلال الإسرائيلي
#غزة
#قطاع غزة
#قصف غزة
#البالونات الحارقة

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مذكرة تفاهم إسرائيلية - إماراتيّة مُرتقبة بشأن قضايا "الأمن الداخلي"
مذكرة تفاهم إسرائيلية - إماراتيّة مُرتقبة بشأن قضايا "الأمن الداخلي"

2020-08-20

الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1645 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1645 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020-08-20

تقرير: قلق إسرائيلي حيال مواجهة فرنسا لتطورات شرق المتوسط
تقرير: قلق إسرائيلي حيال مواجهة فرنسا لتطورات شرق المتوسط

2020-08-20

الأكثر قراءة

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

2020-08-19
تحليلات |

تحليلات | "صفقة القرن" فشلت: تحالف إسرائيلي – إماراتي مكانها

2020-08-19
الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق: وفيات كورونا ترتفع إلى 781

الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق: وفيات كورونا ترتفع إلى 781

2020-08-19
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانيّة

إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانيّة

2020-08-19
لا يملك حق الفيتو: نتنياهو يكرر اعتراضه بيع F35 للإمارات

لا يملك حق الفيتو: نتنياهو يكرر اعتراضه بيع F35 للإمارات

2020-08-19