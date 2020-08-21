وفاة امرأة في طوبا الزنغرية و"شبهات" بأنها قُتِلت

توفيت، قبيل انتصاف ليل الخميس، امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، من طوبا الزنغرية، وبدَت "كدمات" على جسدها، بحسب ما أفاد الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان.

وقالت ناطقةٌ باسم "نجمة داوود الحمراء"، في بيان: "تم تلقي (بلاغ) حول امرأة فاقدة للوعي في منزلها في طوبا الزنغرية"، لافتة إلى أن "المرأة التي تبلغ من العمر 40 عامًا لم تظهر عليها أي علامات تدل على الحياة وأُقرَّت وفاتها".

وقال مسعف: "عندما وصلنا إلى المكان، اقتادونا إلى منزل. كانت المرأة المصابة فاقدةً للوعي، وأصيبت بكدمات في جسدها"، مضيفا: "أجرينا فحوصات طبية لكنها كانت بلا علامات تدلّ على أنها على قيد الحياة ولم يكن لنا خيار، سوى إعلان وفاتها".

من جانبها، ذكرت الشرطة أن الحديث يدور حول "شبهات لجريمة قتل"، موضحة أنها تلقّت بلاغا "حول شبهات لارتكاب جريمة قتل امرأة على يد زوجها".

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على الزوج المشتبه به، والذي يبلغ 60 عامًا من عمره، وتابعت: "الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان قامت بتقديم الإسعاف الأوليّ للمصابة قي الخمسينات (من عمرها) وللأسف الشديد تم إقرار وفاتها متأثرة بجراحها".

53 ضحية في جرائم القتل منذ مطلع العام

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وتُضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 53 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، كان آخرهم محمد خالدي في الأربعينيات من عمره، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية إبطن، الثلاثاء الماضي.

وتُظهر المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 8 نساء.