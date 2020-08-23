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كابول: 4 إصابات إحداها خطيرة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 12:55

كابول: 4 إصابات إحداها خطيرة في جريمة إطلاق نار
طواقم الإسعاف في مدخل كابول، اليوم
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل وطفلة ومدير مدرسة في كابول، بجراح متفاوتة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار على خلفية شجار بين عائلتين في القرية، بعد ظهر اليوم الأحد.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن من بين المصابين رجل في الستينات من عمره، وهو يعاني من جراح خطيرة، بالإضافة إلى 3 آخرين بينهم طفل وطفلة يبلغان من العمر 3 و8 سنوات، إذ وصفت حالتهم بالمتوسطة، وهم يعانون من جراح في أطراف أجسادهم.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفيي "رمبام" في حيفا والجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كابول
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

كابول: 4 إصابات إحداها خطيرة في جريمة إطلاق نار

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