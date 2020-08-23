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الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات بكورونا و398 حالة خطرة

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 20:10

الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات بكورونا و398 حالة خطرة
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 10 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 341 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صياح اليوم، الأحد.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 22,045، بعد تعافي 79,501 (178 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 102,380.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:06 من مساء اليوم، بلغ 6,237؛ علما بأن يوم أمس، السبت، شهد تشخيص 720 إصابة، بعد إجراء 10,963 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 834 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

أظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 398، في حين انخفضت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي، وبلغت 115 حالة، في تراجع بواقع 4 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة.

ويرقد في المشافي 868 مريضًا بكورونا، بينهم 195 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 21,177 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وتجرى مشاورات في وزارة الصحة بشأن إمكانية فرض الإغلاق في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل خلال فترة الأعياد اليهودية، فيما تطرح الكثير من التساؤلات بشأن افتتاح العام الدراسي المقبل بالأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما لا يزال خيار تعطيل افتتاح العام الدراسي قائما.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية
#وفيات كورونا
#معدل الإصابات

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