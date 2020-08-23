كورونا في المجتمع العربي: 2007 إصابات جديدة خلال أسبوع

بلغ مجمل عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي، لغاية الساعة العاشرة والنصف صباحا، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 4861 إصابة مع تسجيل 2007 إصابات جديدة خلال الأسبوع الأخير؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

يشار إلى أن عدد الإصابات النشطة في المجتمع الإسرائيلي بلغ 22022 إصابة، وبهذا ارتفعت نسبة الحالات النشطة في المجتمع العربي إلى أكثر من 22% من مجمل الإصابات النشطة في إسرائيل، ما يدل على التصاعد الكبير الذي يشهده المجتمع العربي في الأسابيع الأخيرة.

كما وصل عدد الإصابات في المجتمع العربي منذ بداية الأزمة إلى 12286 إصابة، مقارنة بمجمل عدد الإصابات في المجتمع الإسرائيلي الذي بلغ 102150، وبهذا استمرت نسبة المصابين من مجمل الإصابات بالارتفاع إلى ما يزيد عن 12% والتي تشكل ضعف نسبة الإصابات خلال فترة الموجة الأولى.

وسُجل الارتفاع الأكبر في عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي في كل من الطيرة بـ198 ليرتفع مجمل المصابين إلى 499 منهم 282 حالة نشطة، تليها رهط بـ176 ليبلغ مجمل المصابين 880 منهم 320 حالة نشطة، ثم أم الفحم بـ133 ليصل مجمل عدد المصابين إلى 614 بينهم 235 حالة نشطة، بعدها كفر قاسم بـ131 من أصل 533 مصابا من بينهم 230 حالة نشطة، بالإضافة إلى سخنين بـ112 إصابة جديدة من أصل 279 مصابا من ضمنهم 190 حالة نشطة.

أما من حيث مجمل عدد الإصابات الكلي، تصدرت مدينة رهط القائمة بـ880 إصابة، تليها كل من قلنسوة بـ854، الطيبة بـ834، أم الفحم بـ614، الناصرة بـ576، كفر قاسم بـ533، يركا بـ389 وعرعرة النقب بـ341 إصابة.

هذا، وجرى تصنيف 17 بلدة ضمن القائمة الحمراء من بينها 10 بلدات عربية وهي رهط والطيرة وكفر قاسم وعيلوط وجديدة المكر وكفر برا ودالية الكرمل والعزير وعسفيا، في حين جرى إدراج 12 بلدة عربية في المنطقة القريبة للحمراء من أصل 26 بلدة في تلك الفئة.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 320

الطيرة: المصابون 282

الناصرة: المصابون 256

أم الفحم: المصابون 235

كفر قاسم: المصابون 230

يركا: المصابون 207

الطيبة: المصابون 200

سخنين: المصابون 190

عيلوط: المصابون 181

قلنسوة: المصابون 153

جديدة المكر: المصابون 139

طلعة عارة: المصابون 105

عين ماهل: المصابون 89

باقة الغربية: المصابون 84

بيت جن: المصابون 84

يافة الناصرة: المصابون 80

كفر مندا: المصابون 77

شفاعمرو: المصابون 76

كفر برا: المصابون 72

مجد الكروم: المصابون 65

جت: المصابون 64

كفر كنا: المصابون 64

إكسال: المصابون 62

عرعرة: المصابون 58

دير الأسد: المصابون 58

كفر قرع: المصابون 54

حرفيش: المصابون 54

طمرة: المصابون 48

الرينة: المصابون 47

دالية الكرمل: المصابون 47

جسر الزرقاء: المصابون 47

جلجولية: المصابون 46

نحف: المصابون 45

المغار: المصابون 43

دبورية: المصابون 42

زيمر: المصابون 42

أبو سنان: المصابون 41

بسمة عارة: المصابون 39

يانوح جث: المصابون 37

العزير: المصابون 36

عرابة: المصابون 31

البعنة: المصابون 31

شعب: المصابون 25

كفر ياسيف: المصابون 25

كابول: المصابون 24

الزرازير: المصابون 23

دير حنا: المصابون 23

كسيفة: المصابون 22

عبلين: المصابون 18

جولس: المصابون 15

اللقية: المصابون 15

تل السبع: المصابون 15.

بلدات الجولان المحتل:

عين قينيا: المصابون 27

مسعدة: المصابون 16

مجدل شمس: 19.