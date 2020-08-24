اتهام: نفذ أعمالا مشينة وحاول اختطاف فتاة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد شاب (29 عاما) من قرية عيلوط، نسبت إليه اقتراف أعمال مشينة ومحاولة اختطاف فتاة (14 عاما) من مدينة "نوف هجليل".

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن الشرطة اعتقلت المتهم بعد أن طارد الفتاة ونفّذ ضدها أعمالا مشينة وحاول اختطافها بواسطة إدخالها بالقوة إلى سيارته، فهربت إلى متجر قريب واستدعيت الشرطة إلى المكان.

وأشارت إلى أن المتهم معروف بماضيه في مجال المخالفات الجنسية.

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في يوم 29 تموز/ يوليو 2020 توجه الشاب، الساعة السابعة مساء تقريبا، إلى الفتاة القاصر بالقرب من منزلها وعَرّف عن نفسه بأنه يبلغ من العمر 20 عاما، وطلب رقم هاتفها لكي يكون بتواصل وإقامة علاقة غرامية معها، فرفضت الفتاة طلبه وقالت له إنها فقط في الرابعة عشرة من عمرها ودخلت إلى منزلها. وبعد مرور وقت قصير، خرجت الفتاة من منزلها لتأخذ إرسالية من سيارة أجرة فتوجه الشاب إليها مرة أخرى، وحاول لمسها فدفعته وهربت منه وطلبت المساعدة من الجيران، فهرب الشاب، ولكنه عاد في وقت لاحق وطارد الفتاة، لكنها نجحت مرة أخرى بالهرب منه. وبعد 9 أيام على هذه الحادثة وبينما كانت الفتاة تسير في الشارع، سار الشاب بسيارته ببطئ بالقرب منها وحاول محادثتها، ولكنها صدته، فأغلق الطريق أمامها وعندما حاولت تجاوز سيارته نزل من السيارة وأمسك بيدها ولفها فآلمها، فهربت منه إلى بقالة قريبة وقالت للبائع الذي تعرفه إن شخصا يطاردها، وكان يبدو عليها الخوف".