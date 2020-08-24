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غزة: شهيد وجريح في انفجار شرق الشجاعية

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 22:13

غزة: شهيد وجريح في انفجار شرق الشجاعية
أرشيفية من غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء يوم الإثنين، عن استشهاد مواطن وإصابة آخر في انفجار وقع شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأشار البيان المتقضب الصادر عن الهلال الأحمر إلى "استهداف" موقع شرق حي الشجاعية في غزة، وتزامن ذلك مع تقارير محلية تحدثت عن قصف إسرائيلي استهدف موقع اليرموك التابع للمقاومة شرق غزة.

في المقابل، نفت التقارير الإسرائيلية أن يكون الاحتلال قد نفذ أي هجمات في القطاع الليلة، وأشارت إلى أن التفجير الذي وقع شرق الشجاعية، كان داخليا وأسفر عن قتيل و5 إصابات.

إلى ذلك لم يصدر عن الجهات الرسمية في غزة أو توضيحات في هذا الشأن.

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