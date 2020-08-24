هدم مخازن زراعية في أم الفحم

أقدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية على هدم مخازن زراعية تعود ملكيتها لصهيب جبارين بالقرب من حي عقادة بمدينة أم الفحم بحجة البناء دون تراخيص، صباح اليوم الاثنين.

ورافقت عملية الهدم حماية من الشرطة التي أغلقت الطرق المؤدية إلى المخازن الزراعية حتى الانتهاء من هدمها.

إلى ذلك، جرى إلصاق أمر هدم إداري على مبنى قيد الإنشاء مكون من طابق تعود ملكيته لأحمد سليم من حي عقادة، بحجة البناء دون تراخيص.

هذا، وتعاني البلدات العربية عموما من ضائقة سكنية في الوقت الذي تعرقل فيه السلطات إيداع الخرائط لتوسعة النفوذ، ما يجبر المواطنون على البناء دون تراخيص في أراضيهم ودفع غرامات مالية مقابل ذلك.