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جنين: الاحتلال اعتقل فلسطينيا بشبهة طعن إسرائيلي

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 12:59

جنين: الاحتلال اعتقل فلسطينيا بشبهة طعن إسرائيلي
موقع الحدث
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم، الثلاثاء، أنه اعتقل يوم الخميس الماضي شابا من سكان مدينة جنين، بشبهة تنفيذه عملية طعن مواطن إسرائيلي في ورشة بناء في مدينة راس العين، يوم السبت قبل عشرة أيام.

وحسب الشاباك، فإنه بالتعاون مع الشرطة والجيش الإسرائيليين، تم جمع معلومات استخبارية في أعقاب الطعن بشبهة أن الحديث يدور عن عملية طعن، وأن الشاب الفلسطيني تواجد في إسرائيل بشكل غير قانوني، أي لم يحمل تصريحا بالدخول إلى إسرائيل، وجرى اعتقاله بعد وصول معلومات دقيقة للشاباك بشأنه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشاباك أنه تم أفراد وحدة خاصة في الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشاب في جنين، يوم الخميس الماضي، وتم تسليمه إلى الشاباك للتحقيق معه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين بشبهة مساعدة الشاب. وتم فرض حظر نشر معلومات حول هوية المعتقلين.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن المطعون، في الثلاثينات من عمره، صادف لدى وصوله إلى شقته التي تقع في مبنى غير مسكون، فلسطينيا في أحد الطوابق الأولى في المبنى، وأن الفلسطيني طعنه عدة مرات وفرّ من المكان، فيما تمكن المصاب من النزول إلى مدخل المبنى حيث سقط أرضا، وبقي هناك لفترة وحتى مرور شخص في المنطقة واستدعى الشرطة والإسعاف. وقال المطعون للشرطة لاحقا إنه تعرض للطعن من شخص عربي، فيما أفاد المسعفون في حينه إنه طُعن على خلفية شجار.

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#الضفة الغربية
#جنين
#اعتقال
#عملية طعن

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