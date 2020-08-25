  2. إسرائيليات
  3. أخبار

"حدث أمني" في المناطق الحدودية جنوب لبنان

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 23:12

"حدث أمني" في المناطق الحدودية جنوب لبنان
صورة من الجانب اللبناني
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

سمع دوي انفجارات وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل إضاءة في المناطق الحدودية الواقعة جنوب المطلة، وسط أنباء عن رصد شخص "تسلل" عبر الحدود من المناطق اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، عن "حادث أمني" دفعه إلى "إغلاق بعض الطرقات" قرب المناطق الحدودية مع لبنان، مشيرا إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية، قولها إنه "لوحظت حركة مشبوهة في المنطقة المحاذية لكيبوتس منارا"، وأشارت إلى أن "هناك خشية من حدث أمني على المناطق الحدودية جنوب لبنان".

ذكر المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام أنه "سُمع إطلاق نار يشتبه بأنه من الجانب اللبناني"، وأشار إلى أن "لم يتضح بعد ما إذا كان هناك، باستثناء سماع إطلاق النار، رصد مؤكد لحركة مشبوهة على الجانب اللبناني".

وذكرت تقارير لبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق "أكثر من 30 قذيفة ضوئية من مرابضه في الزاعورة في سفوح الجولان، في أجواء المنطقة المقابلة لبلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي استنفر قواته في المنطقة، وأضاف أن "طائرات عسكرية تساعد في عمليات مسح للمنطقة".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حادث أمني
#جنوب لبنان
#الاحتلال الإسرائيلي
#قنابل إضاءة

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي
كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

2020-08-25

غانتس بحث مع نظيره الإماراتي "تعزيز التعاون الأمني"
غانتس بحث مع نظيره الإماراتي "تعزيز التعاون الأمني"

2020-08-25

الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات و1357 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات و1357 إصابة جديدة بكورونا

2020-08-25

الأكثر قراءة

الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35

الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35

2020-08-24
الكنيست تصادق على تأجيل إقرار الميزانية

الكنيست تصادق على تأجيل إقرار الميزانية

2020-08-24
جريمة قتل 3 أشخاص بينهم عنصرا أمن بلبنان: روايات متعدّدة ولا إفصاحَ رسميًّا

جريمة قتل 3 أشخاص بينهم عنصرا أمن بلبنان: روايات متعدّدة ولا إفصاحَ رسميًّا

2020-08-24
بومبيو: ملتزمون بالإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل

بومبيو: ملتزمون بالإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل

2020-08-24
تحليلات إسرائيلية: نتنياهو عازم على التوجه لانتخابات

تحليلات إسرائيلية: نتنياهو عازم على التوجه لانتخابات

2020-08-24