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بيتاح تيكفا: القبض على فلسطيني بشبهة قتل إسرائيلي طعنا

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 14:50

بيتاح تيكفا: القبض على فلسطيني بشبهة قتل إسرائيلي طعنا
من المكان (تصوير نجمة داوود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قالت مصادر طبية إن رجلا إسرائيليا (35 عاما) توفي إثر تعرضه للطعن في مدينة بيتاح تيكفا اليوم، الأربعاء. وقال مسعفون بعد الطعن إن الرجل كان غائبا عن الوعي وأنه أصيب بعدة طعنات، ووصفوا حالته بالخطيرة قبل أن يتوفى في المستشفى

وقالت الشرطة لاحقا إن الرجل المطعون هو إسرائيلي، ويبدو أنه حريدي، وأن المشتبه بالطعن هو خليل عبد الخالق دويكات (46 عاما) من سكان منطقة نابلس في الضفة الغربية ويحمل تصريحا للدخول إلى إسرائيل ويتواجد فيها بشكل قانوني.

بيتاح تيكفا (تصوير الشرطة)

وأعلنت الشرطة أنه تم اعتقال مشتبه بتنفيذ الطعن، وقالت إنها تحقق في خلفية وظروف الواقعة.

وعُثر على الرجل المطعون ملقى على الرصيف، فيما ظروف الواقعة ليست معروفة حتى الآن. واعتقلت الشرطة المشتبه بعد أن أوقفه أحد المواطنين الإسرائيليين وسيطر عليه.

وذكرت وسائل إعلام أن الرجل طُعن من قبل رجل كان يسير بالقرب منه، وفر من المكان، فيما طارده إسرائيلي آخر وضربه بعصا كان يحملها وأسقطه أرضا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#بيتاح تيكفا
#عملية طعن
#اعتقال فلسطيني
#خليل عبد الخالق دويكات

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