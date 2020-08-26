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وفاة رجل من غزّة إثر إصابته بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 12:37

وفاة رجل من غزّة إثر إصابته بفيروس كورونا
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة لرجل كان قد شُخِّص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

وجاء عن الوزارة أن المواطن رباح لبد (61 عاما) كانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي وتوفي أثناء نقله من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وكانت قد أعلنت السلطات في غزة، عن حظر للتجول لمدة 48 ساعة في جميع أنحاء القطاع المحاصر، بدء من مساء الإثنين الماضي، إثر تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد من غير المحجورين، في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأوضح رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، سلامة معروف، أن "إجراءات حظر التجول تشمل تعليق الدوام في مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات".

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة، إياد البُزُم، إن "كافة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأجهزة الحكومية تتابع تنفيذ حظر التجول اعتبارًا من الساعة ولمدة 48 ساعة؛ من أجل تقصي دائرة المخالطة للإصابات".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#غزة
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#فيروس كورونا
#إصابات
#وفاة

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