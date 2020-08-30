الصحة الفلسطينية: 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد، عن وفاة ثلاثة أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة وفيات اليوم إلى 5.

ولفتت الوزارة إلى أن الوفيات الجديدة سجلت في قطاع غزة لشخص يبلغ من العمر 55 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 69 عاما من مدينة قلقيلية، إضافة إلى مُسن (71 عاما) من بيت عور التحتا برام الله.

وكانت وزيرة الصحة، مي كيلة، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و156 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 4135 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت كيلة أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (255)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (36)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (65)، جنين (8)، أريحا والأغوار (35)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (7)، طوباس (2)، قطاع غزة (36)، ضواحي القدس (40)، في حين لم تتوفر معلومات محدثة عن مدينة القدس".

ولفتت إلى أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة طولكرم (17)، محافظة أريحا والأغوار (10)، محافظة الخليل (128)، محافظة سلفيت (1)".