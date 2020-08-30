وفاة مسن من كفر كنا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أعلن الطاقم الطبي في مستشفى "بوريا" في طبرية، صباح اليوم الأحد، عن وفاة مسن (75 عاما) من قرية كفر كنا إثر فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن المستشفى، أن "المسن عانى من أمراض مزمنة، وقد أعلن وفاته صباح اليوم في القسم المخصص لمرضى كورونا".

وتعدّ حالة الوفاة هذه الأولى في كفر كنا، وهي تضاف إلى وَفِيَّات أخرى سجلت في البلدات العربية نتيجة فيروس كورونا كان آخرها مسنا (66 عاما) من قرية نحف.

وأظهرت المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة تشخيص 69 إصابة نشطة بفيروس كورونا في كفر كنا.