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وفاة مسن من كفر كنا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 09:56

وفاة مسن من كفر كنا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
منظر عام لكفر كنا (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن الطاقم الطبي في مستشفى "بوريا" في طبرية، صباح اليوم الأحد، عن وفاة مسن (75 عاما) من قرية كفر كنا إثر فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن المستشفى، أن "المسن عانى من أمراض مزمنة، وقد أعلن وفاته صباح اليوم في القسم المخصص لمرضى كورونا".

وتعدّ حالة الوفاة هذه الأولى في كفر كنا، وهي تضاف إلى وَفِيَّات أخرى سجلت في البلدات العربية نتيجة فيروس كورونا كان آخرها مسنا (66 عاما) من قرية نحف.

وأظهرت المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة تشخيص 69 إصابة نشطة بفيروس كورونا في كفر كنا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كفر كنا
#بوريا
#طبرية
#فيروس كورونا
#كورونا

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