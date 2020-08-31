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مصرع شاب وإصابة آخر في حادث عمل بالمشهد

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 13:24

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث عمل بالمشهد
من مكان الحادث في المشهد، اليوم
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

لقي شاب يبلغ من العمر 25 عاما من المشهد، مصرعه متأثرا بجراحه الحرجة، فيما أصيب آخر (24 عاما) بجراح إثر انهيار سقف خلال عملهما بورشة بناء في القرية، اليوم الاثنين.

وأفاد مصدر طبي، بأن حالة أحد الشبان وصفت بالحرجة، إذ قدمت له عمليات الإنعاش والإسعافات الأولية في المكان، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المشفى بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

أما المصاب الآخر فوصفت حالته بالمتوسطة وهو يعاني جراحا في أطراف جسده، إذ جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 33 عاملا.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#المشهد
#حوادث العمل

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