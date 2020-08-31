انخفاض حاد في عدد مصابي كورونا الأحد.. إثر خفض عدد الفحوصات

بيّنت معطيات وزارة الصحة الإسرائيليّة، اليوم، الإثنين، انخفاضًا حادًا في عدد الإصابات اليوميّة، أمس، الأحد، إثر خفض عدد الفحوصات اليوميّة.

وبحسب المعطيات، أصيب بالفيروس أمس الأحد 1102، بينما أصيب به منذ منتصف ليل الأحد – الإثنين حتى ظهيرة الإثنين 353 أشخاص.

وأجري أمس، الأحد، 13320 فحصًا، بينما أجري الجمعة أكثر من 23 ألف فحص.

ويرتفع عدد المرضى النشطين في البلاد إلى 20334، منهم 453 في حال الخطر، بينما وصل إلى أجهزة التنفس الصناعي 127 مصابا.

وتماثل للشفاء 92796 مصابًا.

وأمس، الأحد، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا على الخطة التي اقترحها مُنسق كورونا، بروفيسور روني غَمزو، لمواجهة تفشي الفيروس.

ودخول القرارات الجديدة إلى حيّز التنفيذ منوط بمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، على أن يتم إدراجها مع قرارات تمديد حالة الطوارئ لمدة 60 يوما لمواجهة فيروس كورونا، قبل السادس من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبخصوص افتتاح السنة الدراسية الجديدة، ذكرت وزارة الصحة في بيان صدر عنها أن "الحكومة تبنت اقتراح وزير التربية والتعليم بافتتاح المدارس في البلدات الحمراء أيضا، في موعدها، إلا أن لجنة وزارية مصغرة ستجتمع في اليومين القادمين لمناقشة هذا الموضوع تحديدًا".

يأتي ذلك مع إصرار غمزو على تعطيل الدراسة في المدن والبلدات الحمراء، حيث شدد في بيان صدر عنه على أنه "لم يتم اتخاذ قرار بافتتاح السنة الدراسية الجديدة في البلدات الحمراء"، وأضاف "موقفي لم يتغير. افتتاح السنة الدراسية في البلدات الحمراء سيؤدي لانتشار العدوى".

المصادقة على خطة "إشارة المرور" وفتح معبر طابا

وتقضي خطة غَمزو ("رمزور" - إشارة مرور) بتقسيم السلطات المحلية إلى أربع مجموعات حمراء وبرتقالية وصفراء وخضراء، وذلك بناء على معدل الإصابة ونسبة تفشي الفيروس في البلدات، ما يتيح تعامل السلطات مع المناطق بصورة عينية.

ولفتت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن كل مجموعة ستخضع إلى قيود مختلفة بما يتعلق بالتجمهر وحركة المواطنين، على أن تفرض القيود الأكثر صرامة على "المدن الحمراء"، بحيث يمنع تجمهر أكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة.

كما صادق "كابينيت كورونا" على توصية وزارة الثقافة والرياضة التي تسمح بتنظيم نشاطات ثقافية في أماكن مغلقة في "المدن الخضراء" على أن يسمح استقبال حتى 1000 شخص، وذلك بناء على تعليمات الشارة البنفسجية، مع فرض التباعد الاجتماعي وإلزام المشاركين بارتداء الكمامات الواقية. ووفقًا للمخطط سيسمح للقاعات باستقبال حتى 60% من قدرتها الاستيعابية القصوى.

في غضون ذلك، لفتت "كان 11" إلى أن وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، تعمل على فتح معبر طابا الحدودي مع مصر. وأعلنت وزارة الصحة موافقتها على هذه الخطوة، على أن يتم إخضاع العائدين إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما. وأعلن وزير الداخلية، أرييه درعي، أنه سيعقد يوم غد، الإثنين، اجتماعا لبحث هذا الشأن مع سلطة الإسكان والهجرة، علما بأن معبر طابا مغلق منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس الماضي.

الأفراح في المتنزهات المفتوحة

ولفتت وزارة الصحة في بيان صدر عنها باللغة العربية إلى أن "الحكومة صادقت على نقل الأفراح من البيوت والشوارع إلى المتنزهات المفتوحة بمشاركة لا تتعدى الـ100 شخص، والتشديد على تطبيق تعليمات وزارة الصحة في هذه المتنزهات من حيث عدد المشاركين، والتعليمات الأخرى المتعلقة بوسائل الوقاية من تباعد اجتماعي ووضع الكمامات والتعقيم".

وفي المقابل، ستعمل الشرطة على منع الأعراس التي تقام في ساحات البيوت، وستعمل على تطبيق القانون وفرض عقوبات على المخالفين، وأوضحت الوزارة أن "تطبيق هذا المسار سيبدأ منذ يوم الأحد المقبل، أي بعد أسبوع من اليوم".