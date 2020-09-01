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افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 08:07

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا
عائدون إلى المدرسة في البعينة نجيدات، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

افتتح العام الدراسي الجديد في مختلف أنحاء البلاد في ظل جائحة كورونا، صباح اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات خاصة تضمنت قيودا في المدارس من فحص درجة الحرارة للطلاب، تصاريح صحية، تقييد عدد الطلاب في الصفوف ودمج بين التعليم في المدرسة والتعلم عن بعد.

وعاد مع افتتاح العام الدراسي نحو 2,400,000 من الطلاب إلى الحضانات والمدارس، وبواسطة منظومة التعلم الإلكتروني إلى مقاعد الدراسة، بينهم 169 ألف طالب سيدخلون للمرة الأولى إلى الصفوف الأولى في المدارس المختلفة في أرجاء البلاد.

إرجاء افتتاح العام الدراسي في 17 بلدة عربية

وفي هذا السياق، تأجل افتتاح العام الدراسي في "البلدات الحمراء" التي سجلت معدلات مرتفعة للإصابة بفيروس كورونا، وضمت 17 بلدة عربية وذلك إلى موعد آخر، وفقا لقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء أمسِ الاثنين.

والبلدات العربية الـ17 التي أدرجت في القائمة الحمراء من مجمل 23 سلطة محلية ولن تفتتح العام الدراسي، هي كل من الطيرة وكفر قاسم واللقية وعسفيا ودالية الكرمل وجلجولية وعين ماهل وقرى المجلس الإقليمي البطوف وزيمر وكفر كنا وكفر برا وعبلين وبيت جن وجت المثلث وأم الفحم وجديدة المكر والكعبية طباش حجاجرة. فيما أدرجت 18 بلدة عربية في القائمة البرتقالية من مجمل 33 بلدة في الفئة ذاتها في البلاد.

انتظام الدراسة في الناصرة

وأفاد مراسل "عرب 48" في مدينة الناصرة، زكريا حسن، أن الدراسة في مدارس الناصرة انتظمت اليوم مع افتتاح العام الدراسي.

وأعرب مدير المدرسة المعمدانية في الناصرة، بطرس منصور، عن القلق وسط الظروف الاستثنائية التي تفتتح فيها السنة الدراسية.

تفاصيل أوفى بعد قليل...

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#العام الدراسي
#التعليم العربي
#فيروس كورونا
#طلاب
#ندارس

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

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