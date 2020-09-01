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كورونا في المجتمع العربي: 476 إصابة بالطيرة، 392 بكفر قاسم و334 بأم الفحم

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 15:24

كورونا في المجتمع العربي: 476 إصابة بالطيرة، 392 بكفر قاسم و334 بأم الفحم
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نشرت وزارة الصحة معطيات فيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الثلاثاء.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

الطيرة: المصابون 476

كفر قاسم: المصابون 392

رهط: المصابون 361

أم الفحم: المصابون 334

الناصرة: المصابون 242

سخنين: المصابون 205

الطيبة: المصابون 208

يركا: المصابون 69

عيلوط: المصابون 61

قلنسوة: المصابون 133

جديدة المكر: المصابون 164

طلعة عارة: المصابون 180

عين ماهل: المصابون 121

باقة الغربية: المصابون 90

بيت جن: المصابون 173

يافة الناصرة: المصابون 53

كفر مندا: المصابون 67

شفاعمرو: المصابون 83

دير الأسد: المصابون 38

كفر قرع: المصابون 53

كفر برا: المصابون 57

مجد الكروم: المصابون 80

جت: المصابون 90

العزير: المصابون 31

كفر كنا: المصابون 90

إكسال: المصابون 22

عرعرة: المصابون 89

حرفيش: المصابون 18

طمرة: المصابون 46

دالية الكرمل: المصابون 214

جسر الزرقاء: المصابون 54

جلجولية: المصابون 65

نحف: المصابون 29

المغار: المصابون 62

البعنة: المصابون 36

دبورية: المصابون 35

زيمر: المصابون 53

أبو سنان: المصابون 55

بسمة عارة: المصابون 16

وادي سلامة: المصابون 15

يانوح جث: المصابون 31

عرابة: المصابون 17

اللقية: المصابون 230

شعب: المصابون 24

جولس: المصابون 18

كفر ياسيف: المصابون 18

كابول: المصابون 16

دير حنا: المصابون 33

عبلين: المصابون 43

كسرى سميع: المصابون 45

الشيخ دنون: المصابون 22

الرينة: المصابون 55

ساجور: المصابون 23

الكعبية طباش الحجاجرة: المصابون 30

الفريديس: المصابون 41

الرامة: المصابون 21

طرعان: المصابون 39

البعينة نجيدات: المصابون 26

المشهد: المصابون 18

كسيفة: المصابون 19

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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