كورونا في المجتمع العربي: 476 إصابة بالطيرة، 392 بكفر قاسم و334 بأم الفحم

نشرت وزارة الصحة معطيات فيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الثلاثاء.
وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
الطيرة: المصابون 476
كفر قاسم: المصابون 392
رهط: المصابون 361
أم الفحم: المصابون 334
الناصرة: المصابون 242
سخنين: المصابون 205
الطيبة: المصابون 208
يركا: المصابون 69
عيلوط: المصابون 61
قلنسوة: المصابون 133
جديدة المكر: المصابون 164
طلعة عارة: المصابون 180
عين ماهل: المصابون 121
باقة الغربية: المصابون 90
بيت جن: المصابون 173
يافة الناصرة: المصابون 53
كفر مندا: المصابون 67
شفاعمرو: المصابون 83
دير الأسد: المصابون 38
كفر قرع: المصابون 53
كفر برا: المصابون 57
مجد الكروم: المصابون 80
جت: المصابون 90
العزير: المصابون 31
كفر كنا: المصابون 90
إكسال: المصابون 22
عرعرة: المصابون 89
حرفيش: المصابون 18
طمرة: المصابون 46
دالية الكرمل: المصابون 214
جسر الزرقاء: المصابون 54
جلجولية: المصابون 65
نحف: المصابون 29
المغار: المصابون 62
البعنة: المصابون 36
دبورية: المصابون 35
زيمر: المصابون 53
أبو سنان: المصابون 55
بسمة عارة: المصابون 16
وادي سلامة: المصابون 15
يانوح جث: المصابون 31
عرابة: المصابون 17
اللقية: المصابون 230
شعب: المصابون 24
جولس: المصابون 18
كفر ياسيف: المصابون 18
كابول: المصابون 16
دير حنا: المصابون 33
عبلين: المصابون 43
كسرى سميع: المصابون 45
الشيخ دنون: المصابون 22
الرينة: المصابون 55
ساجور: المصابون 23
الكعبية طباش الحجاجرة: المصابون 30
الفريديس: المصابون 41
الرامة: المصابون 21
طرعان: المصابون 39
البعينة نجيدات: المصابون 26
المشهد: المصابون 18
كسيفة: المصابون 19
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