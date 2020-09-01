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ماكرون: الأطراف اللبنانية التزمت بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 22:38

ماكرون: الأطراف اللبنانية التزمت بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه اتفق مع المسؤولين على "خارطة طريق" تتضمن إجراء إصلاحات سريعة.

وقال ماكرون إنه دعا رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الحكومة، مصطفى أديب، ورئيس المجلس النيابي، نبيه بري، والقوى السياسية، إلى مؤتمر يعقد في باريس في تشرين الأول/ أكتوبر لتقييم ما ستحققه السلطات اللبنانية.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي بعد لقائه ممثلين عن أبرز القوى السياسية في مقر السفير الفرنسي في بيروت، إن "الأطراف السياسية كافة من دون استثناء التزمت هذا المساء بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يومًا"، في وقت تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان صعبة عادة وتستغرق أسابيع أو أشهر.

وتحدث ماكرون عن "حكومة بمهمة محددة مع شخصيات ذات كفاءة، مؤلفة من مجموعة مستقلة ستحظى بدعم كافة الأطراف السياسية التي التزمت مع رئيس الحكومة" المكلف.

وأعلن ماكرون أن بلاده ستنظم مؤتمر دعم دولي جديد مع الأمم المتحدة في باريس في النصف الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، من أجل مساعدة لبنان.

وفي موازاة هذا المؤتمر، "تم توجيه دعوات إلى الرؤساء الثلاثة إلى مؤتمر آخر" لتقييم ما تم تحقيقه من خارطة الطريق.

وأشار ماكرون إلى أن دور فرنسا هو "القيام بحشد الدعم الدولي"، مشيرًا إلى أنه سيوجه الدعوة أيضًا إلى "كل القوى السياسية".

وقال ماكرون "خارطة الطريق ليست شيكا على بياض أعطي إلى السلطات اللبنانية. إذا لم يتم الإيفاء بالوعود في تشرين الأول/ أكتوبر، ستكون هناك عواقب"، مضيفا "إنه مطلب محدّد له برنامج زمني يمتد بين ستة إلى ثمانية أسابيع".

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه العواقب تعني فرض عقوبات، لم يستبعد الرئيس الفرنسي ذلك، وقال "إذا تم فرض عقوبات، فسيكون ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي".

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