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استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن "عوفر" واستهداف الأسرى بالغاز

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 23:16

استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن "عوفر" واستهداف الأسرى بالغاز
الأسير الخطيب، وتوثيق لاعتداءات على الأسرى في "عوفر"
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استشهد الأسير الفلسطيني داوود طلعت الخطيب من مدينة بيت لحم، في سجن "عوفر" الإسرائيلي غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة، مساء الأربعاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تتعرض له الحركة الوطنية الأسيرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال أقسام الأسرى في "عوفر" ورشّتهم بالغاز.

وادعت مصلحة سجون الاحتلال في بيان صدر عنها أن الأسير الخطيب قضى في زنزانته في معتقل "عوفر"، وزعمت أن طاقما طبيا حاول إنعاش الخطيب "دون جدوى"، مشيرة إلى أنه "كان يعاني من أمراض مزمنة".

الشهيد داوود طلعت الخطيب

واقتحمت قوات تابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقسام الأسرى في سجن "عوفر" وشرعت برشهم بالغاز، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد نادي الأسير في بيان له، أن قوات القمع اقتحمت الأقسام في "عوفر"، ورشت الأسرى بالغاز، حيث تسود حالة من التوتر والاستنفار داخل الأقسام، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير الخطيب.

وقال نادي الأسير، في بيان آخر صدر عنه مساء الأربعاء، إنه وفقا للرواية المتوفرة، فقد تعرض الأسير الخطيب لجلطة قلبية، وهو محكوم بالسجن 18 عاما، وتبقى من محكوميته عدة أشهر.

وأكد نادي الأسير أنه "على مدار سنوات اعتقاله، واجه الأسير الخطيب ظروفًا صحية صعبة، حيث تعرض قبل سنوات لجلطة، وخضع لعملية قلب مفتوح".

وأوضح أن "استمرار اعتقال الأسير الخطيب فاقم من وضعه الصحي الصعب إلى أن استشهد اليوم"، وأشار إلى أن الخطيب "فقد والديه وهو في الأسر".

من جانبها، لفتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن الخطيب كان قد أصيب بجلطة قلبية عام 2017، أثناء تواجده في سجن "ريمون" الصحراوي في منطقة النقب، وجرى حينها نقله إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وأضافت انه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الأسير الخطيب بعد أربعة أشهر، وتحديدا في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، بـ"انتهاء مدة حكمه التي أمضاها في عذابات وغياهب سجون الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر أن الأسير الخطيب اعتقل عام 2002 وحكم بالسجن لمدة 18 عامًا و8 أشهر بعد توجيه النيابة العسكرية الإسرائيلية ضده لائحة اتهام تتضمن "المس بأمن الدولة وزرع عبوة ناسفة والإقامة غير القانونية".

وذكرت مصلحة سجون الاحتلال في بيانها أنه "سيتم التحقيق في ملابسات الحادث".

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أنه باستشهاد الأسير الخطيب، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 إلى 225 شهيدا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#داوود طلعت الخطيب
#الحركة الوطنية الأسيرة
#معتقل عوفر

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