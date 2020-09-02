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الاحتلال يعتقل فلسطينيا قرب سياج غزة ويزعم "إحباط عملية"

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 21:42

الاحتلال يعتقل فلسطينيا قرب سياج غزة ويزعم "إحباط عملية"
(أرشيفية - الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، شابا فلسطينيًا قرب السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة المحاصر، وادعت العثور على حازم ناسف بحوزة الشاب، الذي اقتيد للاستجواب لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صدر عنه، أن قواته اعتقلت "مشتبهًا به اجتاز من جنوب قطاع غزة إلى داخل إسرائيل بالقرب من السياج الأمني".

وزعم أنه "تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من نقطة الاجتياز. يتم التحقيق مع المشتبه فيه في المكان".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن الشاب المعتقل في الرابعة والعشرين من عمره من خان يونس، وادعى المصدر أنه تم العثور على جسم ناسف على بعد حوالي 150 مترًا من مكان اعتقاله.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#قطاع غزة

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