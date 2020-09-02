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ألمانيا: "دليل قاطع" على تسمم المعارض الروسي نافالني بغاز الأعصاب

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 16:52

ألمانيا: "دليل قاطع" على تسمم المعارض الروسي نافالني بغاز الأعصاب
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الفحوص الطبية التي أُجريت للمعارض الروسي، أليكسي نافالني، في مختبر تابع للجيش الألماني، أكدت وجود "دليل قاطع" على أنه كان ضحية تسميم بـ"غاز أعصاب من نوع نوفيتشوك".

وأضافت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، في بيان "إنه لأمر صادم أن أليكسي نافالني كان ضحية اعتداء بمادة كيميائية عصبية سامة في روسيا"، مطالبةً روسيا بإيضاحات "عاجلة" حول هذا التسميم.

ومادة "نوفيتشوك" هي مجموعة من غازات الأعصاب طورها الجيش السوفيتي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وتؤثر هذه المادة على الجهاز العصبي بحيث يفقد الجسم السيطرة على العضلات، ما يؤدي إلى تقلّصها ثم إلى الشلل والموت المحتمل اختناقا أو بالسكتة القلبية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا "ستبلغ شركاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بنتائج التحقيق، وستبحث الحكومة ردا مشتركا مناسبا مع الشركاء في ضوء الرد الروسي".

هذا، وأعلم وزير الخارجية الألماني أن وزارته استدعيت السفير الروسي في برلين إلى مقر الخارجية، لمحادثات عاجلة بشأن قضية نافالني.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم الكرملين قوله، إن ألمانيا لم تبلغ روسيا مباشرة بنتائجها التي تفيد بتعرض نافالني للتسميم بنوفيتشوك.

من جانبه، أكد مدير صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني أنه "وحدها الدولة" الروسية قادرة على استخدام غاز أعصاب من نوع نوفيتشوك، وذلك بعدما أعلنت برلين عن وجود "دليل قاطع" على استخدام هذه المادة لتسميم المعارض.

وكتب إيفان جدانوف في تغريدة أن "وحدها الدولة (جهازا "إف إس بي" و"جي آر يو") قادرة على الحصول على نوفيتشوك. إنه أمر لا شك فيه"، في إشارة إلى جهاز الأمن الفدرالي الروسي وجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.

وفي هذا السياق، أفادت تقارير صحافية بهبوط حاد للروبل الروسي وانهيار في بورصة موسكو بعد إعلان برلين عن تسمم المعارض نافالني بغاز للأعصاب.

ويرقد المعارض الروسي نافالني (44 عاما) حاليا في غيبوبة، ويتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة الألمانية، برلين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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