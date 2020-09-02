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إحراق روضة أطفال في قرية حورة

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 09:46

إحراق روضة أطفال في قرية حورة
الروضة في حورة بعد إحراقها، فجر اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أحرق جناة مجهولون روضة أطفال في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد يوم واحد من افتتاح العام الدراسي الجديد، فجر اليوم الأربعاء.

والتهمت ألسنة النار محتويات روضة النرجس للأطفال في القرية ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للروضة، إلى جانب ضرر كبير لا يعوّض للأطفال الذين بقوا في بيوتهم من جرّاءِ الاعتداء على روضتهم وتدميرها.

وساد الحزن والقلق والتذمر بين أهالي الأطفال إثر الاعتداء السافر على الروضة، وما سببه من خسارة لأطفالهم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حورة
#رياض أطفال
#العنف والجريمة
#جهاز التعليم

إحراق روضة أطفال في قرية حورة

إحراق روضة أطفال في قرية حورة

إحراق روضة أطفال في قرية حورة

إحراق روضة أطفال في قرية حورة

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