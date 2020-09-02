كوشنر: دبلوماسية وراء الكواليس سبقت اتفاق إسرائيل والإمارات

قال كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم الأربعاء، "كانت لنا دبلوماسية وراء الكواليس في اتفاق إسرائيل والإمارات"، مشيرا إلى أن المسؤولين في "السعودية يتابعون عن كثب ما يحصل مع الإمارات".

ومنذ الأربعاء الماضي، يجري كوشنر زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط بدأها بالأردن حيث التقى الملك عبدالله الثاني، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، ومنها سافر برفقة وفد إسرائيلي إلى أبوظبي، الإثنين. وعلى مدار يومين، عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين إماراتيين انتهت، الثلاثاء، بتوقيع اتفاقيات تعاون عدة بين أبوظبي وتل أبيب.

وظهر الثلاثاء، غادر كوشنر إلى البحرين حيث التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة​، ومنها إلى السعودية مساءً حيث التقى ولي العد محمد بن سلمان. وأعقب اللقاء قرار سعودي بفتح أجواءها لخطّ طيران ثابت بين إسرائيل والإمارات.

والأربعاء، وصل إلى قطر حيث التقى أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني. وعقب الزيارة، قال الديوان الأميري إن أمير قطر أبلغ كوشنر أن الدوحة تدعم حل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية من أجل إنهاء الصراع مع إسرائيل.

وقال تميم لكوشنر إن بلاده ما زالت ملتزمة بمبادرة السلام العربية لعام 2002، التي عرضت فيها الدول العربية التطبيع على إسرائيل مقابل الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.