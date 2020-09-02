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وفاة مسنين من دير الأسد وجولس متأثرين بكورونا

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 13:56

وفاة مسنين من دير الأسد وجولس متأثرين بكورونا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي مسنان من قريتي دير الأسد وجولس متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان في المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، بعد ظهر اليوم، أنه "توفي مريضان مؤكدان في أقسام كورونا بالمركز الطبي للجليل، في الساعة الأخيرة".

وأضاف أنه "في البداية، توفي في قسم كورونا (أ) رجل عمره 91 عاما من قرية دير الأسد، بعدما عانى أمراضا مزمنة مختلفة، فيما ترقد زوجته (90 عاما) للعلاج، وحالتها تُنذر بالخطر. وبعد مرور ساعة، توفيت في قسم كورونا (ب) امرأة عمرها 68 عاما من قرية جولس، بعدما عانت هي الأخرى من أمراضا مزمنة، وكانت تحت التخدير والتنفس الاصطناعي نحو أسبوع منذ وصولها للقسم".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#دير الأسد
#جولس
#وفيات
#المركز الطبي للجليل

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