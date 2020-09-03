مصرع عامل من عرعرة النقب

لقي عطوة يونس أبو عرار (38 عاما) من عرعرة النقب مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة في أثناء عمله بالبلدة الاستيطانية "نيتسانة" ضمن بلدات المجلس الإقليمي "رمات هنيغف"، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقدمت الطواقم الطبيّة التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للمصاب الذي وصفت حالته بداية بأنها حرجة، ثم أقرت وفاته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ومما يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 34 عاملا.

هذا، ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.