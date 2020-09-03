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عبّاس: الفلسطينيون "أوقفوا الضم وأفشلوا صفقة القرن" وبعض الدول العربية لم تفِ بالتزاماتها

تاريخ النشر: 03/09/2020 - 19:54

عبّاس: الفلسطينيون "أوقفوا الضم وأفشلوا صفقة القرن" وبعض الدول العربية لم تفِ بالتزاماتها
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال مشاركته في اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عُقد مساء اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية، متمسكة بالشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية"، موضحًا أنه مستعد "لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، و"لن يقبل بالولايات المتحدة وسيطا وحيدا للمفاوضات".

ودعا عباس خلال كلمته إلى حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام بين حركتَي "فتح" و"حماس".

وقال: "مستعدون لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة تنطلق بناء عليه مفاوضات جادة‎ وفق مبادرة السلام العربية".

وأضاف: "من الآن وصاعدا لا أحد مفوضا بالحديث باسمنا ونحن فقط الذين نتكلم عن قضيتنا"، مُشيرا إلى أن "الضغوط علينا زادت منذ بداية العام وحتى الدول العربية لم تف بالتزاماتها المالية معنا‎".

وجدد عباس رفضه لأن يجلس على طاولة مفاوضات تطرح عليها "صفقة القرن" الأميركية.

يتبع...

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#الرئيس الفلسطيني
#محمود عباس
#اجتماع الفصائل الفلسطينية

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