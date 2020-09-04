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إصابة 3 عمال برصاص الاحتلال قرب بلدة حبلة في قلقيلية

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 22:14

إصابة 3 عمال برصاص الاحتلال قرب بلدة حبلة في قلقيلية
(أرشيفية أ. ب. أ.)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: عدي محاميد

أصيب 3 فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال عودتهم من مكان عملهم داخل دولة الاحتلال، قرب بلدة حبلة في محافظة قلقيلية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة 3 عمال، اثنان منهما أصيبا برصاص الاحتلال في القدم، وواحد في الفم، حيث تم تقديم الإسعاف لهم ونقلهم للمسشتفيات.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، من جرّاءِ قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وإضافة إلى ذلك، أصيب عدد من المتظاهرين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دير أبو مشعل شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين والمنازل بالقرية، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

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