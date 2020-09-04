الصحّة الفلسطينية: 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة 

سجّلت الضفة الغربية والقدس المحتلّتين، بالإضافة إلى قطاع غزة المُحاصَر، 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الجمعة، تسجيل 692 حالة تعاف في الفترة ذاتها، بعد إجراء 5621 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن حالات الوفاة "سجلت لمواطنة (75 عاما) من مخيم العزة بمحافظة بيت لحم، ومواطنة (82 عاما) من إذنا بمحافظة الخليل، ومواطن (76 عاما) من محافظة رام الله والبيرة".

وأوضحت أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (220)، محافظة نابلس (27)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة رام الله والبيرة (92)، جنين (4)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (18)، طوباس (9)، طولكرم (16)، قطاع غزة (116)، ضواحي القدس (62)، مدينة القدس (135)".

تعقيمات في غزة (وفا)

وذكرت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة "سجلت في: محافظة الخليل (105)، محافظة قلقيلية (19)، محافظة جنين (4)، محافظة طولكرم (5)، محافظة رام الله والبيرة (148)، محافظة أريحا والأغوار (48)، مدينة القدس (350)، قطاع غزة (13)".

ولفتت إلى أن نسبة التعافي "من الفيروس في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وأكدت وزيرة الصحة، وجود 31 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى يعالجون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفد حكوميّ يصل غزة

وفي سياق ذي صلة، وصل وفد وزاري حكومي من رام الله إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة، برئاسة وزيرة الصحة الكيلة، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، للاطلاع على احتياجات ومستلزمات القطاع في ضوء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وضمَّ الوفد إلى جانب وزيرة الصحة، وزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الريادة والتمكين، أسامة السعداوي.

ووصلت 20 شاحنة محملة بأدوية طبية إلى مستشفيات القطاع، للتغلب على الصعوبات الصحية، والحد من معاناة المرضى في ضوء تفشي الفيروس.

(وفا)

وأEعلن صباح اليوم تسجيل 116 إصابة جديدة بالفيروس، في قطاع غزة منها 114 من المجتمع و2 في مراكز الحجر الصحي، فيما سجلت 13 حالة تعاف جديدة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين منذ آذار/ مارس الماضي 697 إصابة، منها 603 إصابة نشطة، (577 من المجتمع و26 من العائدين) و89 حالة تعاف، و5 وفيات، (4 من داخل المجتمع و1 من العائدين).

إغلاق بيت فوريك

على صلة، أعلن محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الجمعة، إغلاق بلدة بيت فوريك شرق نابلس ثلاثة أيام قابلة للتجديد عقب تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس في البلدة.

وأكد ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحالة الصحية، موضحا أن قرار الإغلاق؛ جاء استجابة لتوصية اللجنة الصحيّة.

وقال رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة، سلامة معروف، في بيان مرئي مسجل، أمس الخميس: "دخلنا منذ أمس (الأربعاء) منحنى خطيرا في تسجيل إصابات كورونا".

محلات مغلقة في القطاع المحاصر (وفا)

وتابع: "على سكان قطاع غزة الالتزام بإجراءات حظر التجوال والبقاء في المنازل، وعدم التهاون في التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة والداخلية".

ولفت معروف إلى أن وزارة الصحة بالقطاع "تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات اللازمة لمواجهة كورونا".

وطالب بـ"تدعيم غرف العناية المشددة، وتزويد القطاع بأجهزة تنفس صناعي، وكل ما يلزم من إمكانيات صحية عاجلة لمواجهة كورونا".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن "تزايد الإصابات ينبئ بخطورة الحالة الوبائية، وأن تفشي الفيروس يسير بوتيرة متصاعدة ولم يتم السيطرة عليه بعد".

وأضاف أن "الطواقم الصحية تجري التقصي الوبائي في مناطق مختلفة بالقطاع، لتتبع الخارطة الوبائية". ولفت القدرة، إلى أن "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد بشكل مباشر من عدد الإصابات".