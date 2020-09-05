  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: 110 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 10:11

غزة: 110 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
توضيحية من غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي لفيروس كورونا في غزة، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها بلغت 1562 عينة.

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين منذ بدء انتشار الوباء في آذار/ مارس الماضي بلغ 807 إصابة منها 713 حالات نشطة حاليًا (687 من المجتمع و26 من العائدين) و89 متعافيًا، و5 وفيات (4 من داخل المجتمع وحالة من العائدين).

وذكرت الصحة أن غرفة عمليات الطوارئ تتابع تطورات الحالة الوبائية ومنحنى التفشي وخطة مواجهته في قطاع غزة.

هذا ويتواصل سريان حظر التجوال في قطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي، في إطار جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، على استمرار حظر التجوال في كافة محافظات قطاع غزة، مع الإبقاء على الإجراءات المعلنة بخصوص محافظة شمال غزة ومناطق في محافظة غزة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مع تشديد الإجراءات في محافظة شمال قطاع غزة، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ومنذ 24 آب/ أغسطس الماضي، يشهد قطاع غزة، سريان قرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع، لمنع تفشي فيروس كورونا بعد انتشار كورونا داخل المجتمع الغزي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#قطاع غزة

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأسرى الفلسطينيون يعيشون "ظروفا جهنميّة" في ظل موجة الحر
الأسرى الفلسطينيون يعيشون "ظروفا جهنميّة" في ظل موجة الحر

2020-09-05

الضفة الغربيّة والقدس: مليون و350 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة
الضفة الغربيّة والقدس: مليون و350 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة

2020-09-05

مواجهات في جنين: قوات الاحتلال تصيب وتعتقل شابين
مواجهات في جنين: قوات الاحتلال تصيب وتعتقل شابين

2020-09-05

الأكثر قراءة

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: عبّاس يدفع نحو انتخابات وهنيّة يدعو لبرنامج يُنهي

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: عبّاس يدفع نحو انتخابات وهنيّة يدعو لبرنامج يُنهي "أوسلو" 

2020-09-04
نتنياهو ينفي تقريرا حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

نتنياهو ينفي تقريرا حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

2020-09-04
حالة الطقس: استمرار موجة الحر

حالة الطقس: استمرار موجة الحر

2020-09-04
3 وفيات و806 إصابات جديدة بالفيروس وعبّاس يُعلن حالة الطوارئ 30 يومًا 

3 وفيات و806 إصابات جديدة بالفيروس وعبّاس يُعلن حالة الطوارئ 30 يومًا 

2020-09-04
نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها للقدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة

نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها للقدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة

2020-09-04