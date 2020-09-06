  2. محليات
  3. أخبار محلية

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 08:57

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة
من الوقفة الاحتجاجية بالطيرة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

تظاهر العشرات من الطلاب وأولياء أمورهم أمام مبنى البلدية في الطيرة، صباح اليوم الأحد، وذلك احتجاجا على قرار إغلاق المؤسسات التعليمية في المدينة.

وبادر للوقفة الاحتجاجية عدد من الأهالي بالتعاون مع لجنة أولياء أمور الطلاب، وشارك طلاب من كافة المراحل التدريسية في الطيرة.

وأعرب أحد منظمي الوقفة عن احتجاج الأهالي على ما وصفه بـ"القرارات غير المسؤولة للمؤسسات في الدولة، وبسبب ضياع مستقبل الطلاب في الطيرة".

وقالت المعلمة، نور ناصر، لـ"عرب 48" إن "هدفنا من الوقفة الاحتجاجية إطلاق صرخة ضد المسؤولين على قراراتهم الفاشلة. نحن ضد انتشار الفيروس، ولكن ليس على حساب مدارسنا ومستقبل أولادنا. نعلم أنه من الواجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، ولكن تداعيات استمرار إغلاق المدارس أخطر من الفيروس".

وأضافت أن "الأولاد منذ شهر آذار/ مارس الماضي لا يتعلمون، تعلموا فصلا واحدا وخسروا مواد كثيرة. نحن في المدارس نحارب ظاهرة التوحد، ولكن بهذه القرارات نجعل أولادنا أمام الشاشات لأشهر طويلة ما يعرضهم للتوحد".

وأشارت ناصر إلى أنه "من المؤلم أن ينتظم الطلاب في المدارس اليهودية، وأولادنا باقون في البيت. خسارة فادحة سيتكبدها أولادنا على مستوى التعليم والتحصيل والمستوى الاجتماعي أيضا".

وختمت المعلمة بالقول إن "المطلوب الآن فتح المؤسسات التعليمية، وألا يكون طلاب المدارس هم كبش الفداء دائما. الاحتجاج سيستمر في حال لم تفتح المدارس".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#مدارس
#طلاب
#بلدات حمراء
#وقفات احتجاجية
#الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كابول: مصابان بحالة خطيرة إثر تعرضهما للطعن
كابول: مصابان بحالة خطيرة إثر تعرضهما للطعن

2020-09-06

الرملة: تعطيل الدراسة في مدرسة الهدى إثر إصابة معلمة بكورونا
الرملة: تعطيل الدراسة في مدرسة الهدى إثر إصابة معلمة بكورونا

2020-09-06

أم الفحم: 50 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد
أم الفحم: 50 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

2020-09-06

الأكثر قراءة

تخبّط في البلدات العربية إثر أنباء الإغلاق وتصريحات غمزو

تخبّط في البلدات العربية إثر أنباء الإغلاق وتصريحات غمزو

2020-09-05
حالة الطقس: استمرار موجة الحر حتى نهاية الأسبوع المقبل

حالة الطقس: استمرار موجة الحر حتى نهاية الأسبوع المقبل

2020-09-05
الغائب في لقاء الفصائل

الغائب في لقاء الفصائل

2020-09-05
تحركات لإقامة مراسم توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خلال 10 أيام

تحركات لإقامة مراسم توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خلال 10 أيام

2020-09-05
الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و433 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و433 إصابة جديدة بكورونا

2020-09-05