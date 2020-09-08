الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة معظمها عربية

دخل في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، الإغلاق الليلي الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية مع جملة من القيود على 40 مدينة حمراء، معظمها عربية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيّز التنفيذ.

وتشمل القيود الجديدة ابتعاد المواطنين عن بيوتهم لمسافة تزيد عن 500 متر، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء الحيوية، أي التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات.

وينتقل جهاز التعليم، بموجب القيود الجديدة، إلى التدريس عن بعد، باستثناء روضات الأطفال والتعليم الخاص. كذلك يحظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصا في مكان مفتوح.

فيما يلي قائمة بالمناطق التي صادقت اللجنة الوزارية عليها وفرض القيود فيها:

1. أبو سنان

2. أم الفحم

3. حي شحمون – إيلات

4. مستوطنة إلعاد

5. الأحياء جـ - ز – حـ في أسدود

6. خمسة أحياء في عسقلان

7. بقعاثا في الجولان المحتل

8. بيت شيمش

9. بني براك

10. بلدة النجيدات – مجلس البعينة النجيدات

11. باقة الغربية

12. جولس

13. جلجولية

14. جت المثلث

15. دالية الكرمل

16. قرية إبثان في مجلس زيمر المحلي

17. الطيبة المثلث

18. الطيرة المثلث

19. يافة الناصرة

20. كفر عقب وبيت حنينا والطور والعيساوية وعناتا ومخيم شعفاط

21. بلدة كسرى

22. كفر برا

23. كفر مندا

24. كفر قاسم باستثناء المنطقة الصناعية

25. كفر قرع

26. اللقية

27. مشيرفة وسالم في المثلث الشمالي (مجلس طلعة عارة)

28. الناصرة

29. نتيفوت

30. عين ماهل

31. عسفيا

32. عرعرة

33. الفريديس

34. قلنسوة

35. الرينة

36. ريخاسيم

37. حيان في بلدة سديروت

38. شفاعمرو

39. بيتار عيليت

40. عمنوئيل

الشرطة تعزز تواجدها في الناصرة

وأفاد مراسل "عرب 48" في مدينة الناصرة بأن الشرطة بدأت اقتراب موعد فرض الإغلاق بنصب الحواجز عند مداخل ومخارج المدينة، رغم أن الحركة داخل المدينة لا تزال شبه عادية.

وأوضح أن الشرطة كانت قد استدعت وحداتها الخاصة وعززت تواجدها في المدينة منذ ساعات العصر، ومع دخول قرار الإغلاق إلى حيّز التنفيذ، قامت بنشر قواتها في المدينة لفرض القرار.

يتبع..