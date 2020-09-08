  2. محليات
  3. أخبار محلية

الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة معظمها عربية

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 18:56

الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة معظمها عربية
الشارع الرئيسي الموصل بين باقة وجت، البلدتان في القائمة الحمراء ("عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

دخل في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، الإغلاق الليلي الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية مع جملة من القيود على 40 مدينة حمراء، معظمها عربية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيّز التنفيذ.

وتشمل القيود الجديدة ابتعاد المواطنين عن بيوتهم لمسافة تزيد عن 500 متر، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء الحيوية، أي التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات.

وينتقل جهاز التعليم، بموجب القيود الجديدة، إلى التدريس عن بعد، باستثناء روضات الأطفال والتعليم الخاص. كذلك يحظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصا في مكان مفتوح.

فيما يلي قائمة بالمناطق التي صادقت اللجنة الوزارية عليها وفرض القيود فيها:

1. أبو سنان
2. أم الفحم
3. حي شحمون – إيلات
4. مستوطنة إلعاد
5. الأحياء جـ - ز – حـ في أسدود
6. خمسة أحياء في عسقلان
7. بقعاثا في الجولان المحتل
8. بيت شيمش
9. بني براك
10. بلدة النجيدات – مجلس البعينة النجيدات
11. باقة الغربية
12. جولس
13. جلجولية
14. جت المثلث
15. دالية الكرمل
16. قرية إبثان في مجلس زيمر المحلي
17. الطيبة المثلث
18. الطيرة المثلث
19. يافة الناصرة
20. كفر عقب وبيت حنينا والطور والعيساوية وعناتا ومخيم شعفاط
21. بلدة كسرى
22. كفر برا
23. كفر مندا
24. كفر قاسم باستثناء المنطقة الصناعية
25. كفر قرع
26. اللقية
27. مشيرفة وسالم في المثلث الشمالي (مجلس طلعة عارة)
28. الناصرة
29. نتيفوت
30. عين ماهل
31. عسفيا
32. عرعرة
33. الفريديس
34. قلنسوة
35. الرينة
36. ريخاسيم
37. حيان في بلدة سديروت
38. شفاعمرو
39. بيتار عيليت
40. عمنوئيل

الشرطة تعزز تواجدها في الناصرة

وأفاد مراسل "عرب 48" في مدينة الناصرة بأن الشرطة بدأت اقتراب موعد فرض الإغلاق بنصب الحواجز عند مداخل ومخارج المدينة، رغم أن الحركة داخل المدينة لا تزال شبه عادية.

وأوضح أن الشرطة كانت قد استدعت وحداتها الخاصة وعززت تواجدها في المدينة منذ ساعات العصر، ومع دخول قرار الإغلاق إلى حيّز التنفيذ، قامت بنشر قواتها في المدينة لفرض القرار.

يتبع..

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إغلاق ليلي
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#الشرطة الإسرائيلية

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عائلة أبو القيعان: لن نتنازل عن حق الشهيد يعقوب ونواصل معركتنا القضائية
عائلة أبو القيعان: لن نتنازل عن حق الشهيد يعقوب ونواصل معركتنا القضائية

2020-09-08

مقتل ليان ناصر: الحكم التركيّ "المخفّف" يعطي "شرعيةً للعمليات الإرهابية"
مقتل ليان ناصر: الحكم التركيّ "المخفّف" يعطي "شرعيةً للعمليات الإرهابية"

2020-09-08

القائمة المشتركة تحذّر من فقدان السيطرة على تفشّي فيروس كورونا
القائمة المشتركة تحذّر من فقدان السيطرة على تفشّي فيروس كورونا

2020-09-08

الأكثر قراءة

الإغلاق الليلي يبدأ الثلاثاء ولا قائمة نهائية للبلدات الحمراء بعد

الإغلاق الليلي يبدأ الثلاثاء ولا قائمة نهائية للبلدات الحمراء بعد

2020-09-07
هل تحدّ خطة

هل تحدّ خطة "رمزور" من تفشي كورونا في البلدات العربية؟

2020-09-07
الصحة الإسرائيلية: 2257 مصابا جديدا بكورونا وارتفاع عدد المصابين الخطرين

الصحة الإسرائيلية: 2257 مصابا جديدا بكورونا وارتفاع عدد المصابين الخطرين

2020-09-07
الشاباك يزعم تفكيك خلية تابعة لـ

الشاباك يزعم تفكيك خلية تابعة لـ"حماس" خططت لعملية في مفرق بيلو

2020-09-07
تراجع عن أحكام الإعدام في قضية خاشقجي والسجن لثمانية مدانين

تراجع عن أحكام الإعدام في قضية خاشقجي والسجن لثمانية مدانين

2020-09-07