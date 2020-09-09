الضفة الغربية: مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم

لقي 4 فلسطينيين مصارعهم، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادثَي سير وقع أحدهما قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلّة، فيما وقع الآخر قرب رام الله.

ولقيت سيدة وطفل مصرعهما وأصيب 6 آخرون، إثر حادث سير على مفرق بيت ليد شرقي مدينة طولكرم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بأن "حادث سير ذاتي وقع على مفرق بيت ليد شرق مدينة طولكرم، أدى لوفاة سيدة وعمرها 48 عاما وطفل (3 أيام)، وإصابة 6 منهم".

وأوضح ارزيقات أن "أربعة (من بين المُصابين الستة) تم تحويلهم لمستشفى الزكاة بطولكرم، و2 منهم وصفت جروحهما بالخطيرة، وتم تحويل السائق المصاب لمستشفى النجاح بنابلس، وإصابة تم تحويلها لمستشفيات أراضي عام 1948".

وذكر ارزيقات، أن شرطة طولكرم باشرت بالتحقيق في الحادث.

وفي الحادث الآخر الذي وقع في منطقة عيون الحرامية شمالي رام الله، لقي شخصان مساء اليوم، مصرعهما وأصيب 3 آخرون.

وذكر ارزيقات أن "حادث تصادم بين مركبتين وقع في منطقة عيون الحرامية شمالي رام الله، وعلى إثره نتج عنه 5 إصابات منها اثنتين وصفت بالخطيرة والحرجة جدا نقلا إلى المجمع الطبي وأعلن الأطباء فور وصولهما عن وفاتهما".

وقال إن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وفي اليوم الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، لقي 4 أشخاص من الضفة، مصارعهم، إثر حادث سير وقع بين مركبةٍ كانوا يستقلّونها، وبين حافلة إسرائيلية، قرب قلقيلية. وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع على شارع رقم "55"، قرب مدخل بلدة عزون.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني حينها بأن المتوفين في "حادث عزون، هم: إيهاب عبد ربه حسين عبد ربه (30 عاما) وعبد ربه حسين عبد ربه (71 عاما) ، ورهف محمد عبد الكريم بشارات (9 سنوات)، وندية إبراهيم محمود عبد ربه (67 عاما)"، وأشار إلى أن "الإصابه الخامسة (تعرض لها) شادي محمد عبد الكريم بشارات (17 عاما) ونقل إلى داخل الخط الأخضر".