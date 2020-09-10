  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إسقاط مسيرة إسرائيلية قرب عيتا الشعب جنوبي لبنان

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 19:25

إسقاط مسيرة إسرائيلية قرب عيتا الشعب جنوبي لبنان
تعزيزات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أسقط الجيش اللبناني، اليوم، الخميس، مسيرة إسرائيليّة فوق عيتا الشعب، جنوبي البلاد.

وغرّدت قيادة الجيش عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه "‏بتاريخه وقرابة الساعة 17:10 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي (Drone) الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".

وأكّد الجيش الإسرائيلي في بيان له "سقوط" المسيّرة أثناء "نشاطات عمليّاتيّة" لوحدة تابعة له عند الحدود اللبنانيّة.

وادّعى الجيش الإسرائيلي أنه "لا خوف من تسرّب معلومات".

ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب وعزز قواته في المنطقة الشمالية، عقب إعلان حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مطار دمشق الدولي، في 20 تموز/ يوليو الماضي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله حاول الانتقام مرّتين لعنصره، أولهما في مزارع شبعا عندما تجاوز عناصره الحدود ووصلا قرب قاعدة عسكريّة؛ وثانيهما نهاية آب/أغسطس الماضي عندما زعم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله حاول قنص أحد جنوده.

وينفي حزب الله الواقعتين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#لبنان
#إسرائيل
#الجيش الإسرائيلي
#عيتا الشعب
#الجيش الإسرائيلي

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عشرات الأطباء لنتنياهو: الإغلاق لا يلجم كورونا ويضر بصحة الجمهور
عشرات الأطباء لنتنياهو: الإغلاق لا يلجم كورونا ويضر بصحة الجمهور

2020-09-10

قيود على التنقل بين المدن بالأعياد اليهودية وإغلاق المدارس لمدة شهر
قيود على التنقل بين المدن بالأعياد اليهودية وإغلاق المدارس لمدة شهر

2020-09-10

مراقب الدولة: الحكومة الإسرائيلية تجهل المعطيات الحقيقية حول البطالة
مراقب الدولة: الحكومة الإسرائيلية تجهل المعطيات الحقيقية حول البطالة

2020-09-10

الأكثر قراءة

كيف أسقطت الإمارات مشروع القرار الفلسطيني لإدانة تحالفها مع إسرائيل؟

كيف أسقطت الإمارات مشروع القرار الفلسطيني لإدانة تحالفها مع إسرائيل؟

2020-09-09
دقّة: فُرض الإغلاق على باقة

دقّة: فُرض الإغلاق على باقة "دون الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أوضاع المدينة"

2020-09-09
مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم

مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم

2020-09-09
الجامعة العربية تسقط مشروعًا فلسطينيًا ضدّ التحالف الإماراتي- الإسرائيلي

الجامعة العربية تسقط مشروعًا فلسطينيًا ضدّ التحالف الإماراتي- الإسرائيلي

2020-09-09
نتنياهو يسعى لفرض إغلاق شامل لتقييد المظاهرات ضده

نتنياهو يسعى لفرض إغلاق شامل لتقييد المظاهرات ضده

2020-09-09