إسقاط مسيرة إسرائيلية قرب عيتا الشعب جنوبي لبنان

أسقط الجيش اللبناني، اليوم، الخميس، مسيرة إسرائيليّة فوق عيتا الشعب، جنوبي البلاد.

وغرّدت قيادة الجيش عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه "‏بتاريخه وقرابة الساعة 17:10 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي (Drone) الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".

وأكّد الجيش الإسرائيلي في بيان له "سقوط" المسيّرة أثناء "نشاطات عمليّاتيّة" لوحدة تابعة له عند الحدود اللبنانيّة.

وادّعى الجيش الإسرائيلي أنه "لا خوف من تسرّب معلومات".

ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب وعزز قواته في المنطقة الشمالية، عقب إعلان حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مطار دمشق الدولي، في 20 تموز/ يوليو الماضي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله حاول الانتقام مرّتين لعنصره، أولهما في مزارع شبعا عندما تجاوز عناصره الحدود ووصلا قرب قاعدة عسكريّة؛ وثانيهما نهاية آب/أغسطس الماضي عندما زعم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله حاول قنص أحد جنوده.

وينفي حزب الله الواقعتين.