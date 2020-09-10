حريق في مرفأ بيروت

اندلع حريق في مستودع في مرفأ بيروت، بعد ظهر اليوم الخميس، وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة ألسنة نيران عالية تلتهم أحد مباني المرفأ.

وذكر مصدر عسكري لـ"رويترز" أن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت والسبب غير معلوم".

وصوّر واحدٌ من الحاضرين في مكان الحريق، الحادثة عن قرب، وظهر عمال الميناء وهم يهربون من المكان خوفًا من تكرار مشهد ما حدث في انفجار مرفأ بيروت قبل شهر ونصف والذي خلّف عشرات القتلى.

وأعلن الجيش اللبناني عبر صفحته في "تويتر" عن "اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وبدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده".

وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه "لا مخاوف من وقوع انفجار جراء الحريق" ولا إصابات بشريّة تُذكر وفقًا لما قاله الأمين العام للصليب الأحمر، جورج كتانة.

وأضاف كتانة أن "الحريق ليس مفتعلا ولا توجد إصابات في المكان".

التفاصيل تُورد تباعًا...