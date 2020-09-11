  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قتيل وعدة إصابات في انفجار قرب العاصمة الإيرانية طهران

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 20:20

قتيل وعدة إصابات في انفجار قرب العاصمة الإيرانية طهران
صورة للانفجار (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قتل شخص وأصيب عشرة آخرون مساء اليوم، الجمعة، جراء انفجار لم تتضح أسبابه وقع في مشغل للبطاريات في محافظة طهران، وتسبب بأضرار في العديد من المباني والسيارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

ووقع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية.

ونقلت "إرنا" عن مسؤول دائرة الاطفاء المحلية إيراج تركماني قوله إن الانفجار وقع عند الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي، في الطبقة الأرضية لمبنى مكوّن من ثلاث طبقات.

وأوضح أنّ الحريق الذي تسبب به الانفجار "كان شديدا لدرجة ان أحد العمال توفي على الفور، وأصيب 10 من سكان الشقق الـ25 التي يتألف منها المبنى بجروح طفيفة".

وكانت وكالة "تسنيم" قد نقلت في وقت سابق عن تركماني قوله إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل" للمشغل، مشيرا الى ان أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.

وسجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر حزيران/ يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.

ويعود آخر هذه الحوادث الى الرابع من أيلول/ سبتمبر الحالي، حين أصيب أكثر من 200 شخص بانفجار قارورة لغاز الكلور محمولة على متن شاحنة في قرية زجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام، غربي إيران.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#انفجار
#طهران
#إيران
#مقتل شخص
#قتيل
#تفجير

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مناورات عسكرية روسية في القوقاز
مناورات عسكرية روسية في القوقاز

2020-09-11

الجيش الإيراني يعترض طائرات مسيّرة أميركية قرب مضيق "هرمز" 
الجيش الإيراني يعترض طائرات مسيّرة أميركية قرب مضيق "هرمز" 

2020-09-11

منذ بداية العام: العراق يسجل 298 حالة انتحار
منذ بداية العام: العراق يسجل 298 حالة انتحار

2020-09-11

الأكثر قراءة

بدءًا من الجمعة المقبل: إغلاق شامل لأسبوعين

بدءًا من الجمعة المقبل: إغلاق شامل لأسبوعين

2020-09-10
روبوت يكتب

روبوت يكتب "مقالا كاملا" في "ذي غارديان".. ماذا قال؟ ولماذا انتقدوه؟

2020-09-10
قيود على التنقل بين المدن بالأعياد اليهودية وإغلاق المدارس لمدة شهر

قيود على التنقل بين المدن بالأعياد اليهودية وإغلاق المدارس لمدة شهر

2020-09-10
حالة الطقس: موجة الحر تشتد مجددا

حالة الطقس: موجة الحر تشتد مجددا

2020-09-10
رهط: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

رهط: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

2020-09-10