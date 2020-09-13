الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1119 و519 إصابة خطرة

توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,506 إصابات جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 39,479، بعد تعافي 114,998 (371 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 155,604.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 22:08 من مساء السبت، بلغ 28,156؛ علما بأن يوم السبت، شهد تشخيص 2704 إصابة، بعد إجراء 30,539 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,119 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 18 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 519، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 7 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 144 حالة.

ويرقد في المشافي 1,056 مريضًا بكورونا، بينهم 202 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 38,423 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وفي وقت سابق، مساء الأحد، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يدخل الإغلاق حيّز التنفيذ الجمعة عند الساعة الـ14:00، وسيكون ساريا طوال فترة الأعياد اليهودية (رأس السنة و"يوم الغفران" و"عيد العرش")، التي تنتهي بعيد العرش في 9 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة "فرانس برس" أن إسرائيل باتت ثاني أكثر الدول تسجيلا للإصابات نسبة لعدد السكان بعد البحرين، التي ستوقّع معها، الثلاثاء، في واشنطن، اتفاقا لتطبيع العلاقات.