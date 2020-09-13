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مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 18:32

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد
من جريمة سابقة في اللد
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قتل شاب عربي، عصر اليوم، الأحد، في جريمة إطلاق نار في اللد.

وقالت الشرطة إنّ الشاب عثر عليه مصابًا في موقع بناء.

من موقع الجريمة (تصوير الشرطة)

وذكرت مصادر طبيّة أنها أعلنت وفاة الشاب على الفور.

59 ضحية منذ بدء العام

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وتُضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، التي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 59 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اللد
#إطلاق نار
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

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