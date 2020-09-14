  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 09:26

أم الفحم: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا
محطة لفحص كورونا في أم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت بلدية أم الفحم عن تشخيص 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الاثنين، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأفاد الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، بأن "عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في المدينة بلغ 794 إصابة،، فيما وصل مجمل المصابين منذ بداية الأزمة إلى 1670 من بينها 879 حالة شفاء".

وتابع أن "محطة فحوصات كورونا تواصل عملها اليوم الاثنين في قاعة السوق البلدي من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السابعة مساء، لمؤمني عيادات كلاليت ومؤوحيدت".

وختم فؤاد بالقول إن "الفحوصات لمؤمني عيادة مكابي تجرى يوميا من الأحد حتى الخميس من الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية السادسة مساء في الطابق الأول لمبنى البلدية".

هذا، وتتواجد أم الفحم في مقدمة البلدات العربية من حيث عدد الإصابات النشطة، تليها كل من الطيرة بـ427، الناصرة بـ379، كفر قاسم بـ302، الطيبة بـ285، سخنين بـ237، شفاعمرو بـ233، باقة الغربية بـ230، رهط بـ226، قلنسوة بـ218، عرعرة بـ216 وكفر قرع بـ202؛ وفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أم الفحم
#مستجدات كورونا
#فيروس كورونا
#بلدية أم الفحم

حوارات

أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد

2020-09-14

العنف ضد النساء: إصابة شابة بالطيرة واعتقال مشتبه بطعن شقيقته بتل السبع
العنف ضد النساء: إصابة شابة بالطيرة واعتقال مشتبه بطعن شقيقته بتل السبع

2020-09-14

عين ماهل: وفاة مسن متأثرا بكورونا
عين ماهل: وفاة مسن متأثرا بكورونا

2020-09-14

الأكثر قراءة

إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ ظهر الجمعة

إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ ظهر الجمعة

2020-09-13
بين أسباب معارضة إسرائيل لصفقة F35: احتمال انقلاب الحكم بالإمارات

بين أسباب معارضة إسرائيل لصفقة F35: احتمال انقلاب الحكم بالإمارات

2020-09-13
هكذا وقع ترامب في فخّ نتنياهو

هكذا وقع ترامب في فخّ نتنياهو

2020-09-13
استقالة ليتسمان بسبب احتمال فرض إغلاق بالأعياد اليهودية

استقالة ليتسمان بسبب احتمال فرض إغلاق بالأعياد اليهودية

2020-09-13
تفاصيل المحادثات الإسرائيلية البحرينية التي أفضت إلى التطبيع

تفاصيل المحادثات الإسرائيلية البحرينية التي أفضت إلى التطبيع

2020-09-13