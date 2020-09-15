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الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و3189 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 15/09/2020 - 23:06

الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و3189 إصابة جديدة
مدخل مدينة أم الفحم (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 3,189 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 42,528، بعد تعافي 120,727 (303 حالات تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 164,402.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 21:10 من مساء الثلاثاء، بلغ 33,861؛ علما بأن يوم الإثنين، شهد تشخيص 4,913 إصابة، بعد إجراء 47,529 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,147 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 534، فيما استقر عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي عند 138 حالة.

ويرقد في المشافي 1,153، بينهم 213 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 41,375 مصابا، العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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