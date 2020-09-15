قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لديه مشكلة في بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات، واصفًا الدولة الخليجية بـ"الثرية"، وقال إن "كل من يدعم الفلسطينيين ويمدهم بالمال سينضم (إلى التطبيع مع إسرائيل)"، معتبرا أن ذلك "سيدفع الفلسطينيين إلى الانضمام أو يعزلهم عن الجميع".

وأكد ترامب في مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز"، أنه على استعداد لبيع دول أخرى بالشرق الأوسط نفس أنظمة الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل، وأشار إلى ثروة المنطقة، معتبرا إن ذلك سيكون في صالح الولايات المتحدة وسوق العمل الأمريكية.

وقال قبل مراسم تقام في البيت الأبيض اليوم لتوقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات ثم البحرين "إنها بلدان غنية جدا في معظمها". وأشار إلى رغبة الإمارات في شراء مقاتلات "إف 35" قائلا: "أنا شخصيا لا أمانع في هذا. البعض يعترض ويقول... ربما يذهبون لحرب".

وأضاف "بيع صناعاتنا جيد لبلدنا/ أنا شخصيا ليس لدي أي مشكلة في بيعهم طائرة إف 35، فذلك يخلق فرص عمل في الولايات المتحدة، هذا ليس عبئا وإنما ثروة للبلاد".

وعن اتفاقيات التطبيع، وقال ترامب "هناك الكثير من الدول التي ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات"، وأضاف "لقد تعرضت لانتقادات منذ سنوات وعندما توليت منصبي قيل لي إنه لا يمكن فعل أي شيء، لذا فإن ما فعلناه هو تجاوز الفلسطينيين".

وتابع ترامب: "لقد عقدنا صفقة مع الإمارات، ثم البحرين، وهناك الكثير من الدول التي ستنضم في وقت قصير". واستطرد "سوف ينضم الفلسطينيون. وسيكون لديهم سلام في الشرق الأوسط دون أن يكونوا أغبياء ويطلقوا النار على الجميع ويقتلوا الجميع".

وقال "لدينا العديد من البلدان التي نتفاوض معها، وسوف ينضم إليها الفلسطينيون، لأن كل من يدعمهم ويمدهم بالمال سينضم. لذلك إذا لم ينضموا سوف يتركون وحدهم".

والأسبوع الماضي، قال مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، إنه "أمر نناقشه، إنها مرحلة المشاورات"، مؤكدا أن واشنطن ستحافظ على مبدأ التفوق العسكري الإسرائيلي.

لكنه تدارك أن "للإمارات العربية المتحدة جيشا كبيرا شريكا لأميركا. إنهم على الحدود مع إيران ويواجهون تهديدات فعلية"، لافتا إلى أن بيع المقاتلات يناقش "في شكل جدي جدا".