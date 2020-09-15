  2. إسرائيليات
  3. أخبار

غانتس لا يستبعد مواجهات في الضفة ويتوقع تصعيدا في غزة الشهر المقبل

تاريخ النشر: 15/09/2020 - 18:46

غانتس لا يستبعد مواجهات في الضفة ويتوقع تصعيدا في غزة الشهر المقبل
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد اندلاع مواجهات في الضفة الغربية المحتلة، عقب توقيع اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل من جهة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى، وقال إن يتوقع تصعيدا في قطاع غزة المحاصر، خلال الشهر المقبل.

وقال غانتس إن على إسرائيل استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، والعمل على تجديد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وذلك في إحاطة قدمها غانتس للصحافيين، بينما يستعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتوقيع اتفاقيتي تحالف مع الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية يستضيفها البيت الأبيض.

وحول بيع الولايات المتحدة مقاتلات إف 35 المتطورة إلى الإمارات، شكك غانتس بقدرة إسرائيلي على منع الصفقة المحتملة، وقال: "لا أتذكر متى أرادت الولايات المتحدة عقد صفقة أسلحة وفشلت في ذلك". وأضاف غانتس "لدينا قنوات عمل جيدة مع الأميركيين لضمان التميز النوعي العسكري الإسرائيلي في المنطقة".

وقال غانتس إن إسرائيل "سنعمل على توسيع استقبال الأسلحة من الولايات المتحدة، بما في ذلك مقاتلات إف 35 وتجديد طائرات الهليكوبتر". وعن الاتفاقات مع الإمارات والبحرين، قال غانتس إنها "خطوة هامة، سلام بين الشعوب له جوانب عديدة ليست أمنية بل مدنية واقتصادية".

وعن تأثير توقيع اتفاقيتي التطبيع مع البحرين والإمارات، قال غانتس "في الوقت الحالي لا أرى مؤشرات على تصعيد أمني من جانبهم (الفلسطينيون)، لكني لا أستبعد اندلاع أعمال عنف في الضفة، في النهاية ستكون هناك قشة ستكسر ظهر البعير، مع استمرار الصعوبات الاقتصادية وأزمة فيروس كورونا وعدم التنسيق قد يؤدي إلى اندلاع تصعيد جديد".

وأضاف "علينا أن ننظر إلى مصالحنا التي هي الحفاظ على الاستقرار والاستيطان والعيش بسلام. الفلسطينيون هنا، لن يذهبوا إلى أي مكان، ولن نذهب نحن إلى أي مكان (...) لقد عقدنا السلام مع دولة بعيدة. يجب أن نحاول حل المشكلة مع الفلسطينيين أيضًا"، مشددا على أنه على إسرائيل تجديد حوارها السياسي مع السلطة الفلسطينية والعمل على تجديد التنسيق الأمني.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة المحاصر، عبّر غانتس عن توقعاته بتصعيد جديد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، "مع نفاد الأموال القطرية"، على حد تعبيره. ولفت إلى أنه لا يعول على جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى حل لقضية الأسرى والمفقودين وهو في رأيه شرط لتعزيز تفاهمات التهدئة في قطاع غزة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#غانتس
#غزة
#الضفة
#التطبيع

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غمزو يطالب بإغلاق المدارس بدءا من غد الأربعاء
غمزو يطالب بإغلاق المدارس بدءا من غد الأربعاء

2020-09-15

أشكنازي منحه توكيلا: نتنياهو ليس مخولا بتوقيع اتفاقيات دولية
أشكنازي منحه توكيلا: نتنياهو ليس مخولا بتوقيع اتفاقيات دولية

2020-09-15

أم الحيران: مراقب الدولة يرفض التدقيق باتهامات للشرطة والنيابة
أم الحيران: مراقب الدولة يرفض التدقيق باتهامات للشرطة والنيابة

2020-09-15

الأكثر قراءة

لماذا يجب أن يخاف اليافعون الأصحّاء كورونا؟

لماذا يجب أن يخاف اليافعون الأصحّاء كورونا؟

2020-09-14
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد

2020-09-14
أطباء ضد فحوصات كورونا:

أطباء ضد فحوصات كورونا: "دقيقة في إسرائيل أكثر من اللازم"

2020-09-14
سين جيم: هذا كل ما يجب معرفته عن الإغلاق

سين جيم: هذا كل ما يجب معرفته عن الإغلاق

2020-09-14
وثيقة إسرائيلية:

وثيقة إسرائيلية: "يجري حوار هادئ مع السعودية"

2020-09-14