وفاة و207 إصابات بفيروس كورونا في القدس 

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، عن وفاة مقدسيّة، وإصابة 207 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليوم الأخير.

وأوضح الجبريني أن المقدسية المتوفاة، من عناتا، لافتا إلى أن "عدد الوفيات بالفيروس، ارتفع في مدينة القدس إلى 43 حالة منذ بداية انتشار الجائحة".

وأوضح أن "المدينة شهدت اليوم (الثلاثاء) عددا مرتفعا من الإصابات بلغ 207 حالات".

وأفاد الجبريني بارتفاع "العدد الإجمالي للإصابات النشطة حاليا إلى 1966 بعد تسجيل 148 حالة شفاء".

وأشار الجبريني إلى أن "الإغلاق المرتقب اعتبارا من الجمعة (قد يساهم) بتقليص عدد الإصابات ومنع انتقال العدوى وخصوصا في ظل إغلاق مؤسسات التعليم وتقييد الحركة والتجمهرات ومنع المناسبات الاجتماعية بالإضافة إلى تقليص حجم العمل في القطاعين الخاص والعام".

وذكر أن "الصلوات المختلفة في دور العبادة ستخضع لتقييم من قبل المرجعيات الدينية علما بأن الضوابط الخاصة بعدد المصلين في المساجد سيتم تحديدها الأربعاء في بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس".

وأوضح الجبريني أن "التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والإرشادات سيكون له الأثر الكبير في استعادة مؤشر الانخفاض التدريجي في عدد الإصابات متمنيا السلامة للجميع".