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تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بدءًا من الجمعة المُقبل

تاريخ النشر: 16/09/2020 - 13:08

تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بدءًا من الجمعة المُقبل
مسجد قبة الصخرة (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما اقتحم أكثر من 120 مستوطن ساحات المسجد.

وذكر المجلس في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بالفيروس.

وجاء في التفاصيل، أن قرار تعليق دخول المصلين إلى الأقصى، جاء بعد استماع المجلس لتوصيات المرجعيات الطبية والصحية الفلسطينية التي أوصت بذلك.

126 مستوطنًا يقتحمون ساحات المسجد

واقتحم 126 مستوطنًا، اليوم، ساحات المسجد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة وتجولوا فيها وصولا إلى باب الرحمة.

وكان عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، قد أعلن في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، عن وفاة مقدسيّة، وإصابة 207 آخرين بالفيروس أمس الثلاثاء.

وأوضح الجبريني أن المقدسية المتوفاة، من عناتا، لافتا إلى أن "عدد الوفيات بالفيروس، ارتفع في مدينة القدس إلى 43 حالة منذ بداية انتشار الجائحة".

وأفاد الجبريني بارتفاع "العدد الإجمالي للإصابات النشطة حاليا إلى 1966 بعد تسجيل 148 حالة شفاء".

وأشار الجبريني إلى أن "الإغلاق المرتقب اعتبارا من الجمعة (قد يساهم) بتقليص عدد الإصابات ومنع انتقال العدوى وخصوصا في ظل إغلاق مؤسسات التعليم وتقييد الحركة والتجمهرات ومنع المناسبات الاجتماعية بالإضافة إلى تقليص حجم العمل في القطاعين الخاص والعام".

وذكر أن "الصلوات المختلفة في دور العبادة ستخضع لتقييم من قبل المرجعيات الدينية علما بأن الضوابط الخاصة بعدد المصلين في المساجد سيتم تحديدها الأربعاء في بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس".

وأوضح الجبريني أن "التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والإرشادات سيكون له الأثر الكبير في استعادة مؤشر الانخفاض التدريجي في عدد الإصابات متمنيا السلامة للجميع".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
#القدس المحتلة
#المسجد الأقصى
#تعليق دخول المصلين
#فيروس كورونا

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