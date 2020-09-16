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كورونا في المجتمع العربي: 8500 إصابة نشطة

تاريخ النشر: 16/09/2020 - 16:42

كورونا في المجتمع العربي: 8500 إصابة نشطة
محطة حافلات في مدخل مدينة أم الفحم (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، الأربعاء، 26,457 حالة على الأقل، مع تسجيل 644 إصابة جديدة منذ يوم الأمس؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وأوضحت الهيئة أنه بالإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الأسبوع الجاري (بدءًا من الأحد) إلى 2,390 حالة جديدة، فيما يبلغ مجمل الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية 4,433 إصابة على الأقل.

ولفتت الهيئة إلى أن الأرقام لا تشمل البلدات التي سجلت أقل من 15 إصابة جديدة خلال هذه الفترة.

وارتفع عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية الى 8,471 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة).

في المقابل، بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في إسرائيل 166,794 حالة؛ لترتفع نسبة الإصابات في المجتمع العربي من مجمل الإصابات في المجتمع الإسرائيلي إلى 15.8%.

كما ارتفع عدد الإصابات النشطة في إسرائيل إلى 42,862 حالة، وبهذا تبلغ نسبة الإصابات النشطة في المجتمع العربي من مجمل الإصابات النشطة في إسرائيل نحو 20% على الأقل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#المجتمع العربي
#الهيئة العربية للطوارئ

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