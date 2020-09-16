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وفاة و94 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

تاريخ النشر: 16/09/2020 - 11:14

وفاة و94 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة
شاب غزي متقيد بإجراءات الوقاية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي شخص، وسُجّلت 94 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في غزة، خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المُحاصَر.

وأفادت الوزارة بأنها سجّلت وفاة مواطن يبلغ من العمر 51 عاما.

ووفق الوزارة فقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات، منذ آذار/ مارس الماضي إلى 2100 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 16، ووصل عدد المُتعافين إلى 356.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 1728 حالة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بـ"إجراءات الوقاية من كورونا"، للحد من أعداد انتشار الفيروس، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

وكانت وزارة الصحة في رام الله قالت أمس الثلاثاء، إنها سجّلت 6 وفيات و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و455 حالة شفاء خلال اليوم الأخير.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، إن "حالات الوفاة هي لامرأة (66 عاما) من تفوح، وامرأة (60 عاما) من ترقوميا بمحافظة الخليل، وامرأة (70 عاما) من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، إضافة إلى امرأة من سلوان، وامرأة من رأس العامود، ورجل من حي أم ليسون في مدينة القدس المحتلة".

وأضافت أن الإصابات الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "بلغت 888 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 230 إصابة في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين، وتوزعت حسب التالي: محافظة الخليل (162)، محافظة نابلس (68)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (190)، جنين (105)، أريحا والأغوار (15)، طوباس (1)، سلفيت (25)، طولكرم (30)، قطاع غزة (79)، ضواحي القدس (130)، مدينة القدس (230 خلال يومين)".

وأوضحت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة بلغت 455 حالة، سجلت في: محافظة الخليل (200)، محافظة طولكرم (8)، محافظة بيت لحم (114)، محافظة طوباس (10)، محافظة سلفيت (6)، مدينة القدس (57)، قطاع غزة (60)".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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