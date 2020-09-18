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أم الفحم: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 10:25

أم الفحم: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا
محطة لإجراء فحوص كورونا في أم الفحم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت مدينة أم الفحم ارتفاعا جديدا بعدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت البلدية عن تشخيص 30 إصابة جديدة منذ الأمس لغاية صباح اليوم، الجمعة.

وورد على لسان الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الإصابات النشطة بلغ 690 إصابة لغاية الآن، ليصل مجمل المصابين منذ بداية الأزمة إلى 1877، بينهم 1187 حالة شفاء".

ولفت إلى أنه "لا توجد اليوم محطة فحوصات كورونا في السوق البلدي لمؤمني عيادتي "كلاليت" و"مؤحيدت"، في حال الضرورة بالإمكان التوجه مباشرة للعيادتين المذكورتين".

وختم فؤاد "لمؤمني عيادة "مكابي" الفحوصات اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا في الطابق الأول لمبنى البلدية".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أم الفحم
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#فيروس كورونا

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