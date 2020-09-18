الصحة الفلسطينيّة: 8 وفيات و692 إصابة جديدة بكورونا

توفي 8 أشخاص وأصيب 692 شخصًا آخرين بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة، اليوم الجمعة.

ويرتفع بهذا عدد المرضى النشطين إلى 13095، بينما يرتفع عدد الإصابات الكلّي، منذ بدء الجائحة، إلى 44037.

كما وصل عدد المتعافين إلى 30942.

وارتفع عدد الوفيات إلى 286، وعدد الإصابات الخطيرة إلى 40.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، إنّ حالات الوفاة الجديدة سجلت لسيّدتين من محافظة نابلس (76 و77 عاما) سيدّة من محافظة الخليل (57 عاما)، وشاب من محافظة بيت لحم (40 عاما)، وشاب من محافظة قلقيلية (32 عاما)، ومسنّ من خانيونس (70 عاما)، وحالتي وفاة في الطور وراس العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب المناطق الآتية: الخليل 131؛ نابلس 15؛ بيت لحم 59، قلقيلية 18، رام الله والبيرة 97، جنين 34، أريحا والأغوار 29، طوباس 7، سلفيت 14، طولكرم 49، قطاع غزة 47، ضواحي القدس 58، مدينة القدس 134.

ولفتت إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.